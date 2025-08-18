La doctora Colleen Crowley y su esposo siempre soñaron con mudarse al extranjero, junto a sus hijos. | composición LR

La doctora Colleen Crowley y su esposo siempre soñaron con mudarse al extranjero, junto a sus hijos. | composición LR

Una familia de Estados Unidos decidió tomar un nuevo rumbo en su vida. Colleen Crowley es una psicóloga que, junto a su esposo, sus tres hijos y su madre de 80 años, querían dejar California y mudarse a otro país. Chile era una opción, pero, por un pequeño motivo, España terminó siendo el elegido.

El futuro de los hijos es lo que motivó a la doctora Crowley y a su esposo, quien es abogado ambientalista en EE.UU., a pensar en una mudanza al extranjero. "Así que, entre nuestras carreras y el desarrollo de nuestros hijos, dijimos: ‘Creo que es hora de irnos’", dijo la psicóloga, según CNN.

¿Por qué mudarse a España y no Chile para criar a los hijos?

Colleen Crowley pensó en España por su ascendencia y por las obras de Ernest Hemingway. Chile era una segunda opción también, ya que ella y su esposo lo visitaron en 1997; sin embargo, pensaron que el país europeo era más natural. "Queríamos vivir en un lugar donde pudiéramos disfrutar de nuestra pasión por la naturaleza: surf, esquí y senderismo", contó.

Después de vender su casa en EE.UU., conseguir una visa no lucrativa para su madre y demostrar que tienen posibilidades económicas, Crowley y su esposo pudieron también obtener un visado de nómada digital. Este documento les permitía trabajar de forma remota hasta por cinco años.

En plena pandemia, julio de 2022, la familia viajó a Barcelona y luego se dirigieron a Mallorca; sin embargo, no sentían que era el lugar ideal para su nueva vida. "Queríamos familia, naturaleza y una experiencia española", expresó la doctora. Es así que probaron con San Sebastián, una ciudad en el País Vasco que destacaba por su gastronomía a nivel mundial. "Supimos que habíamos encontrado nuestro lugar después de dos días (...) El tamaño, la geografía y la naturaleza encajaban perfectamente con lo que priorizamos y valoramos", contó.

España, el lugar ideal para vivir en familia y criar a los hijos

Colleen Crowley y su esposo alquilaron una casa, buscaron médicos para los chequeos de los niños, conocieron tiendas y más de San Sebastián. La familia pudo hacer senderismo, surfear y realizar exploraciones al aire libre. "En Montecito teníamos una calidad de vida realmente encantadora (...) Pero aquí es simplemente diferente. Es una ética completamente distinta y un aumento significativo en la calidad de vida", relató la psicóloga.

"Un idioma realmente difícil de aprender", describe Crowley al español, el cual está siendo estudiado por los otros miembros de su familia. Sin embargo, lo toma como un gran reto que vale la pena. San Sebastián es el mejor lugar para criar a los hijos, según Crowley, porque sus hijos viajan constantemente y eso les permite tener amigos de todo el mundo. "Ojalá lo hubiéramos hecho antes", decían sus hijos.

Otro caso de EE.UU. que confirma a España como el mejor para los hijos

Meg James, una mujer de Carolina del Sur, Estados Unidos, también viajó a España, junto a su familia, por una nueva vida. No obstante, el motivo principal de la mudanza internacional sería por los hijos.