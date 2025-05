Viajó de Inglaterra a Perú para buscar a su madre biológica después de 34 años pero recibe triste noticia: "He llorado mucho"

Milagros Forrester nació en Perú, pero creció en Londres. Cuando tenía solo 8 meses de edad fue abandonada en un hospital en Arequipa, pero una familia inglesa, que se encontraba de visita en el país, decidió adoptarla y darle su apellido. Así, la joven peruana vivió en Inglaterra juntos a sus padres adoptivos y desarrolló su carrera profesional en Turismo. Luego de 34 años, en 2011, impulsada por el deseo de conocer a su madre biológica, emprendió un emotivo viaje a tierras peruanas.

"Yo siempre quise saber sobre mi nacimiento y sobre mi familia de sangre para saber sobre mi historia. Quiero saber sobre mis padres, cómo son ellos y espero que puedan conocerme y cómo fue mi vida en Inglaterra. Espero poder entenderlos y formar una relación con ellos", comentó Milagros en un reportaje para Día D. Sin embargo, nunca imaginó que el destino le tenía preparado una triste noticia.

¿Cómo fue la búsqueda de Milagros para conocer a su madre biológica?

Cuando llegó a Perú, Milagros solo llevaba consigo dos documentos clave para encontrar a su madre biológica: un papel judicial que su madre adoptiva le había entregado, el cual relataba su proceso de adopción, y su partida de nacimiento. Con ayuda del programa de Día D, visitó el Hospital General de Arequipa, donde fue abandonada.

"Mi mamá me trajo aquí porque estaba muy enferma y fue así como fui abandonada, pero a la vez es donde mis padres adoptivos me vieron por primera vez e iniciaron el proceso de adopción (...) Me siento bien de venir a este hospital porque todo pasó aquí", indicó.

Milagros fue dada en adopción a las tres semanas de ser abandonada en el Hospital General de Arequipa. Foto: captura YouTube/Día D

Después de revisar los libros de registro de todos los nacimientos ocurridos en 1977, el año que figura en su partida de nacimiento, logró encontrar el nombre completo de su madre: Juana Huamán Mamani, junto con su historia clínica. Con ese documento, descubrió que era la tercera hija y que tenía un hermano menor, nacido años después que ella, además de conocer el motivo por el cual habría sido dejada en el hospital.

"Estaba muy enferma y consideraron como solución dejarme en el hospital. Tengo la esperanza de que mi mamá biológica sepa que estoy viva", explicó.

Un encuentro que no pudo llevarse a cabo

Uno de los datos que lograron encontrar fue la dirección de la casa que figuraba en su partida de nacimiento y en el DNI de su madre, por lo que decidieron ir hasta allí. Al no obtener respuesta al tocar la puerta, consultaron con una vecina sobre la señora Juana. Sin embargo, Milagros recibió la triste noticia de que su madre había fallecido hacía cuatro años.

"Acá ha vivido una señora que ha muerto hace aproximadamente ya hace 4 años. Era la señora Juana. Tenía dos hijos", explicó la vecina.

Ante esta noticia, la joven no pudo evitar sentirse triste, pues espera poder conocer más de su historia. Tras quedarse unos días más en Arequipa, en un correo que escribió al equipo de Dia D, Milagros explicó que pudo ponerse en contacto con su hermano menor, quien le contó todo sobre su madre.

"Ayer por la noche pude conocer a mi medio hermano menor. Dice que me parezco mucho a nuestra madre. Estuvo muy emocionado, pero fue muy duro escuchar todo lo que él me contó. Juana (mi madre) nació bajo el nombre de Escolástica. Nació en Puno y cuando tuvo 8 años sus padres la mandaron sola a Arequipa para que trabajara limpiando casas. En mi caso, como no tuvo para pagar la cuenta del hospital y mi padre le dijo que me dejara allí. Tengo una hermana menor, pero no sé nada de ella. Han pasado muchas cosas entre ellos y yo realmente he llorado mucho (al conocer la historia)", indicó.