Poder Judicial rechaza apelación de Pedro Castillo contra fallo que declaró infundado el cese de su prisión preventiva

La Corte Suprema rechazó la apelación de Pedro Castillo sobre su prisión preventiva, que fue discutida en audiencia el pasado 23 de junio y en la cual se falló en contra de lo solicitado por parte del expresidente. Este 21 de agosto se evaluará un nuevo pedido para suspender el encarcelamiento de Castillo.

Poder Judicial rechazó apelación del expresidente. Foto: difusión

El Poder Judicial, por medio de la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentado por el expresidente Pedro Castillo en contra del fallo que desestimó su petición de dejar sin efecto la prisión preventiva que se le dictó en el marco del proceso que se sigue en su contra por el presunto delito de rebelión tras su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Durante la audiencia que llevó a cabo la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el abogado Hugo Yataco Perez, defensa legal de Castillo, argumentó la inexistencia de suficientes elementos de convicción para mantener la medida restrictiva en contra de su patrocinado. Según dijo, medida esta fue solicitada por fiscales adjuntos supremos, los cuales no tienen competencia para hacer este tipo de requerimientos.

Sin embargo, la Corte consideró que la actuación de estos fiscales se ajusta a la normativa vigente y que no se presentaron nuevas pruebas que justifiquen el cese de la medida. Con esta resolución, la prisión preventiva que se le impuso originalmente se mantiene vigente hasta diciembre de 2025. Durante este período, Castillo deberá enfrentar el juicio por los delitos que se le imputan relacionados con su intento de golpe de Estado.

Como se sabe, la Fiscalía de la Nación solicitó 34 años de cárcel contra Pedro Castillo, así como su inhabilitación por tres años y seis meses para ejercer cargos públicos, por el presunto delito de rebelión tras su intento de golpe de Estado.

PUEDES VER: JNJ: Expedientes sobre Keiko Fujimori y Patricia Benavides figuran entre los 1.200 archivos desaparecidos

