HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania      Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania     
Sociedad

¿Se puede perder la custodia de un hijo por problemas económicos? Abogado explica el caso según la legislación peruana

El Código de los Niños y Adolescentes establece cuáles son los factores que los jueces deben priorizar para determinar la asignación de la custodia de los hijos menores de edad.

El Código Civil peruano establece los parámetros para otorgar y quitar la custodia de un hijo.
El Código Civil peruano establece los parámetros para otorgar y quitar la custodia de un hijo. | Foto: IA

Tras el divorcio, un asunto importante sobre la mesa suele ser la tenencia de los hijos, siempre y cuando no sean adultos. Así, los padres pueden disputar quién asumirá la responsabilidad del menor o cómo se dividirán las obligaciones. Sin embargo, es posible que uno de ellos no pase por un buen momento económicamente, lo que podría usarse como motivo para que el otro solicite la custodia completa.

De hecho, las dificultades económicas, como el desempleo, no son determinantes para perder la tenencia sobre los hijos. En una entrevista de La República, Edgar Carazas, abogado especializado en derecho procesal constitucional y docente en la Universidad Científica del Sur explicó que la legislación peruana prioriza otros aspectos para determinar el deber de cuidar al menor.

PUEDES VER: Si trabajo un día y al siguiente renuncio, ¿igual deben pagarme?: abogado precisa si recibe otros beneficios laborales en Perú

lr.pe

¿Se puede perder la custodia de un hijo por problemas económicos en Perú?

En primer lugar, la tenencia contempla el deber y derecho de ambos padres a convivir con sus hijos luego de la separación. A partir de la tenencia, se otorga la custodia, la cual implica la obligación de asistirlos, vigilarlos y protegerlos. Estos atributos se establecen desde que son progenitores, lo que se llama patria potestad.

Edgar Carazas subrayó que las decisiones respecto a la custodia de los hijos tienen que darse bajo el principio del interés superior del niño. Por tanto, la situación económica, como la falta de empleo o la percepción de bajos ingresos, no debería ser determinante para la asignación de este derecho durante la evaluación del juez.

"El Código del Niño y Adolescente tiene un título preliminar que justamente nos habla del derecho a la igualdad. Por ejemplo, el derecho a la igualdad en el artículo 3, donde se dice que no puede haber ningún tipo de discriminación; y en el artículo 9 se establece que se debe considerar siempre el interés superior del niño en todo lo que tiene que ver con decisiones judiciales", expresó el abogado.

PUEDES VER: Si mis vecinos hacen ruido y me molesta, ¿es legal grabarlos para poder denunciarlos? Abogado explica derechos y acciones

lr.pe

¿Cuáles son las obligaciones de tener la tenencia de los hijos en Perú?

El especialista en derecho procesal constitucional señaló que la tenencia establece el cuidado directo de los padres hacia sus hijos. Por ello, deben aportar a su desarrollo integral, no ejercer violencia, brindar seguridad y contribuir a su educación. Además, la autoridad judicial toma en cuenta la afinidad entre los miembros de la familia, ya que influye en el crecimiento de los menores y en el aspecto psicológico.

PUEDES VER: Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil

lr.pe

Prohibiciones de los padres que tienen la tenencia de sus hijos

De esta manera, no se puede dañar la imagen y reputación de la expareja, con el objetivo de que el hijo no pierda la afinidad con su otro padre o madre. "En el Código del Niño, cuando uno ya tiene la tenencia, no debe hablar mal del cónyuge", comentó Carazas. El juez tiene tres condiciones para establecer una nueva resolución que determine la tenencia compartida o exclusiva. Estas se encuentran en el artículo 82 de esta ley y son:

  • Dañar o destruir la imagen, que el hijo tiene del otro padre, en forma continua, permanente o sistemática.
  • No permitir de manera injustificada la relación entre los hijos y el otro padre.
  • No respetar los acuerdos judiciales o conciliaciones extrajudiciales sobre el régimen de visitas a los niños, niñas y adolescentes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Si trabajo un día y al siguiente renuncio, ¿igual deben pagarme?: abogado precisa si recibe otros beneficios laborales en Perú

Si trabajo un día y al siguiente renuncio, ¿igual deben pagarme?: abogado precisa si recibe otros beneficios laborales en Perú

LEER MÁS
¿A punto de postular? Psicólogo de la UNMSM revela por qué es importante elegir bien tu carrera: "Puede causar problemas clínicos"

¿A punto de postular? Psicólogo de la UNMSM revela por qué es importante elegir bien tu carrera: "Puede causar problemas clínicos"

LEER MÁS
Si grabo videos para TikTok en el trabajo, ¿mi jefe me puede despedir? Esto señala la legislación laboral en Perú

Si grabo videos para TikTok en el trabajo, ¿mi jefe me puede despedir? Esto señala la legislación laboral en Perú

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Violento triple choque en la entrada de Pasamayito: camión con balones de gas impacta contra vehículos y vivienda

Violento triple choque en la entrada de Pasamayito: camión con balones de gas impacta contra vehículos y vivienda

LEER MÁS
Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

Corso de Arequipa: orden de las 4 AGRUPACIONES y el recorrido del pasacalle por su 485 aniversario

LEER MÁS
Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

LEER MÁS
¿Quién es alias ‘Bolaños’, el exintegrante de 'Los Pulpos' que sería el presunto objetivo del atentado con explosivos en Trujillo?

¿Quién es alias ‘Bolaños’, el exintegrante de 'Los Pulpos' que sería el presunto objetivo del atentado con explosivos en Trujillo?

LEER MÁS
Explosión en Trujillo EN VIVO: viviendas destruidas y 5 heridos tras atentado en av. Perú por guerra de criminales

Explosión en Trujillo EN VIVO: viviendas destruidas y 5 heridos tras atentado en av. Perú por guerra de criminales

LEER MÁS
El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Sociedad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: así quedaron las viviendas tras explosión con dinamita en la avenida Perú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota