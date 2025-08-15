Tras el divorcio, un asunto importante sobre la mesa suele ser la tenencia de los hijos, siempre y cuando no sean adultos. Así, los padres pueden disputar quién asumirá la responsabilidad del menor o cómo se dividirán las obligaciones. Sin embargo, es posible que uno de ellos no pase por un buen momento económicamente, lo que podría usarse como motivo para que el otro solicite la custodia completa.

De hecho, las dificultades económicas, como el desempleo, no son determinantes para perder la tenencia sobre los hijos. En una entrevista de La República, Edgar Carazas, abogado especializado en derecho procesal constitucional y docente en la Universidad Científica del Sur explicó que la legislación peruana prioriza otros aspectos para determinar el deber de cuidar al menor.

¿Se puede perder la custodia de un hijo por problemas económicos en Perú?

En primer lugar, la tenencia contempla el deber y derecho de ambos padres a convivir con sus hijos luego de la separación. A partir de la tenencia, se otorga la custodia, la cual implica la obligación de asistirlos, vigilarlos y protegerlos. Estos atributos se establecen desde que son progenitores, lo que se llama patria potestad.

Edgar Carazas subrayó que las decisiones respecto a la custodia de los hijos tienen que darse bajo el principio del interés superior del niño. Por tanto, la situación económica, como la falta de empleo o la percepción de bajos ingresos, no debería ser determinante para la asignación de este derecho durante la evaluación del juez.

"El Código del Niño y Adolescente tiene un título preliminar que justamente nos habla del derecho a la igualdad. Por ejemplo, el derecho a la igualdad en el artículo 3, donde se dice que no puede haber ningún tipo de discriminación; y en el artículo 9 se establece que se debe considerar siempre el interés superior del niño en todo lo que tiene que ver con decisiones judiciales", expresó el abogado.

¿Cuáles son las obligaciones de tener la tenencia de los hijos en Perú?

El especialista en derecho procesal constitucional señaló que la tenencia establece el cuidado directo de los padres hacia sus hijos. Por ello, deben aportar a su desarrollo integral, no ejercer violencia, brindar seguridad y contribuir a su educación. Además, la autoridad judicial toma en cuenta la afinidad entre los miembros de la familia, ya que influye en el crecimiento de los menores y en el aspecto psicológico.

Prohibiciones de los padres que tienen la tenencia de sus hijos

De esta manera, no se puede dañar la imagen y reputación de la expareja, con el objetivo de que el hijo no pierda la afinidad con su otro padre o madre. "En el Código del Niño, cuando uno ya tiene la tenencia, no debe hablar mal del cónyuge", comentó Carazas. El juez tiene tres condiciones para establecer una nueva resolución que determine la tenencia compartida o exclusiva. Estas se encuentran en el artículo 82 de esta ley y son:

Dañar o destruir la imagen, que el hijo tiene del otro padre, en forma continua, permanente o sistemática.

No permitir de manera injustificada la relación entre los hijos y el otro padre.

No respetar los acuerdos judiciales o conciliaciones extrajudiciales sobre el régimen de visitas a los niños, niñas y adolescentes.

