Cantante Marisol impacta al anunciar que tendrá una niña y revela su nombre: “Reina del sol”

Marisol confirmó que se convertirá en madre nuevamente, pero esta vez de una niña. La ‘faraona de la cumbia’ sorprendió con el anuncio y reveló que le dará una hermanita a sus dos hijos: York Núñez, de 27 años, y Samir, de 13, fruto de dos relaciones distintas.

La intérprete de ‘La escobita’ reveló que adoptará a una pequeña, ya que siente que aún tiene mucho amor por dar. Incluso adelantó que la niña se llamará “Reina del Sol”.

Marisol tendrá una hija y revela por qué adoptará

Marisol Ramírez le confesó a Trome que está decidida a adoptar una niña, pero no cualquier niña, sino alguien que realmente necesite un hogar. “Voy a adoptar, porque soy una mujer que está llena de amor, que tengo amor para dar a mis hijos y a mis nietos y quiero adoptar una niña que realmente necesite un hogar, pero quiero una mujercita”, contó emocionada la cantante de cumbia.

De esta manera, a sus 44 años, la líder de la orquesta ‘La magia del norte’, compartió una noticia que alegró a sus seguidores. Marisol, pese a sus polémicas con Christian Cueva, Pamela López o Pamela Franco, continúa siendo una de las cantantes más populares y representativas de la cumbia peruana.

Marisol y la vez que botó de su casa a su hijo por embarazar a su novia

En una entrevista con Verónica Linares para el pódcast de la periodista en 2024, Marisol contó que echó a su hijo mayor York Núñez, de su casa, ya que le reveló que se convertiría en padre y ella en abuela. “Él me dijo que tenía que hablar conmigo y cuando lo veo llorar se me quitó el sueño. Cuando mi corazón se va poniendo frío, me quise morir. Voy a ser abuela. No lo asimilo hasta ahora”, contó.

La molestia de la cantante salió a flote, pues siempre le repetía a su hijo que primero debía terminar su maestría. Por esa razón, decidió botarlo de la casa para que se haga responsable de su nueva familia. “Le dije que termine la maestría, por qué no se esperó un año. Cuando me lo dijo, sentí que se me caía el corazón. Le dije que no me quiere porque hizo eso. Yo no lo voy a apoyar. Le dije: ‘Agarra lo que tengas que agarrar y te vas de mi casa. Mi mamá se moría, se desmayó’. Lo boté de mi casa, tiene que aprender. Se lo advertí siempre. Él tiene que aprender”, señaló.

Sin embargo, meses después, tanto hijo como madre se amistaron y la cantante se mostró muy entusiasta de ser abuela.