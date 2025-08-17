HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?
¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?      
Tendencias

Peruana genera polémica en redes por mencionar que trabajar en España es mejor que en Perú: "Tu vida es importante"

La joven reveló que en Perú las personas trabajan más de 9 horas y que no se dan tiempo para disfrutar de otras cosas o cuidarse, mientras que en España el ritmo laboral es lo opuesto y priorizan el bienestar personal.

La joven peruana se volvió viral por mostrar la diferencia en el horario laboral que existe en España y en Perú.
La joven peruana se volvió viral por mostrar la diferencia en el horario laboral que existe en España y en Perú. | Foto: composición LR/ TikTok

A través de TikTok, una joven peruana se hizo viral por compartir su experiencia trabajando en España. La mujer reveló que en Perú se sigue el enfoque norteamericano en las empresas, que prioriza que las personas trabajen por mucho tiempo, mientras que en España es distinto y priorizan también la salud de los trabajadores.

La usuaria reveló, en base a su experiencia, cómo había llevado su vida laboral en Perú y, por ello, notaba una gran diferencia en su nuevo lugar de trabajo en España.

Joven peruana vive en España y revela la diferencia laboral en ambos países

En el video, la joven compartió un fragmento de la entrevista de Coco, el popular tiktoker francés, donde mencionaba que los peruanos tenían mentalidad de Norteamérica. Al respecto, la joven se mostró identificada con su situación en España; ya que, descubrió que en su actual empleo la trataban mejor que en Perú.

"Aquí en España la jornada es de 40 horas semanales, también buscan bajarle a 37 y en otras partes de Europa es menos. Aquí la mentalidad es 'el trabajo es importante pero también es tu vida, tu tiempo, tu salud' y eso no pasa en Perú, mientras más trabajes mejor", mencionó la connacional.

Asimismo, indicó que el principal problema en Perú es que las personas 'viven más para trabajar'. "La ley permite 48 horas semanales", reveló. Por ello, la mujer sugiere que no hay un equilibro entre la vida diaria y el trabajo.

"Normalmente debe ser 8 horas al día durante seis días, pero las oficinas meten esas horas en 5 días y terminas trabajando más de 9 horas y encima te quedas. Eso significa que sales tarde del trabajo, chocas con el tráfico y llegas a tu casa súper cansado, solo para dormir y cenar. Así todos los días", comentó la joven.

La reflexión que tuvo la joven en las redes generó polémica entre los usuarios donde algunos no dudaron en demostrar su apoyo, mientras que otros discreparon con sus opiniones. "Aquí en Perú es ponte la camiseta", "Más que una “idea” es una imposición", "Yo me quiero ir del Perú. Mi vida me la paso trabajando ya no aguanto", "Yo vivo en España y vengo cansada", "Yo trabajo en una empresa española y se sorprenden de la cantidad de feriados que tenemos", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Notas relacionadas
La Peruanita Minimarket, la única tienda de productos peruanos en Las Vegas que está conquistando EEUU: "Te damos tu yapa"

La Peruanita Minimarket, la única tienda de productos peruanos en Las Vegas que está conquistando EEUU: "Te damos tu yapa"

LEER MÁS
Peruano gana Premio Emmy por reportaje sobre venezolana que viajó a EEUU para salvar vida de su hija con síndrome de Down

Peruano gana Premio Emmy por reportaje sobre venezolana que viajó a EEUU para salvar vida de su hija con síndrome de Down

LEER MÁS
Inmigrante peruano detenido por ICE presenta demanda contra Gobierno de Trump por condiciones inhumanas de los reclusos: "Duermen junto al inodoro"

Inmigrante peruano detenido por ICE presenta demanda contra Gobierno de Trump por condiciones inhumanas de los reclusos: "Duermen junto al inodoro"

LEER MÁS
Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

LEER MÁS
Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Censistas marchan por las calles de Yurimaguas y hacen inusual pedido: “No nos hagan morder por sus perros”

Censistas marchan por las calles de Yurimaguas y hacen inusual pedido: “No nos hagan morder por sus perros”

LEER MÁS
Policías intentan mover en grupo un tráiler con carga y el video se vuelve viral: "Jutsu de clones"

Policías intentan mover en grupo un tráiler con carga y el video se vuelve viral: "Jutsu de clones"

LEER MÁS
Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

LEER MÁS
Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque: "¡Impactante!"

Familiares de un hombre fallecido quedan en shock al ver que ‘resucita’ en pleno velorio en Lambayeque: "¡Impactante!"

LEER MÁS
¿Por qué el pollo a la brasa en supermercados es tan barato? Revelan la sorprendente verdad

¿Por qué el pollo a la brasa en supermercados es tan barato? Revelan la sorprendente verdad

LEER MÁS
Captan a joven colocándose pestañas postizas en el bus y usuarios bromean: “Impuntual, pero preciosa”

Captan a joven colocándose pestañas postizas en el bus y usuarios bromean: “Impuntual, pero preciosa”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Tendencias

Peruano que ingresó a la UNAC confiesa que postula a la UNI por cuarta vez: "Es mi última oportunidad"

Usuarios captan supuesta 'actividad paranormal' en emblemático edificio de la Javier Prado y redes bromean: "Son Queca, Tony y Gonzalete"

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota