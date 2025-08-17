La joven peruana se volvió viral por mostrar la diferencia en el horario laboral que existe en España y en Perú. | Foto: composición LR/ TikTok

A través de TikTok, una joven peruana se hizo viral por compartir su experiencia trabajando en España. La mujer reveló que en Perú se sigue el enfoque norteamericano en las empresas, que prioriza que las personas trabajen por mucho tiempo, mientras que en España es distinto y priorizan también la salud de los trabajadores.

La usuaria reveló, en base a su experiencia, cómo había llevado su vida laboral en Perú y, por ello, notaba una gran diferencia en su nuevo lugar de trabajo en España.

Joven peruana vive en España y revela la diferencia laboral en ambos países

En el video, la joven compartió un fragmento de la entrevista de Coco, el popular tiktoker francés, donde mencionaba que los peruanos tenían mentalidad de Norteamérica. Al respecto, la joven se mostró identificada con su situación en España; ya que, descubrió que en su actual empleo la trataban mejor que en Perú.

"Aquí en España la jornada es de 40 horas semanales, también buscan bajarle a 37 y en otras partes de Europa es menos. Aquí la mentalidad es 'el trabajo es importante pero también es tu vida, tu tiempo, tu salud' y eso no pasa en Perú, mientras más trabajes mejor", mencionó la connacional.

Asimismo, indicó que el principal problema en Perú es que las personas 'viven más para trabajar'. "La ley permite 48 horas semanales", reveló. Por ello, la mujer sugiere que no hay un equilibro entre la vida diaria y el trabajo.

"Normalmente debe ser 8 horas al día durante seis días, pero las oficinas meten esas horas en 5 días y terminas trabajando más de 9 horas y encima te quedas. Eso significa que sales tarde del trabajo, chocas con el tráfico y llegas a tu casa súper cansado, solo para dormir y cenar. Así todos los días", comentó la joven.

La reflexión que tuvo la joven en las redes generó polémica entre los usuarios donde algunos no dudaron en demostrar su apoyo, mientras que otros discreparon con sus opiniones. "Aquí en Perú es ponte la camiseta", "Más que una “idea” es una imposición", "Yo me quiero ir del Perú. Mi vida me la paso trabajando ya no aguanto", "Yo vivo en España y vengo cansada", "Yo trabajo en una empresa española y se sorprenden de la cantidad de feriados que tenemos", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.