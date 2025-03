Hace más de 34 años, don Luis Llactas Sulca tomó la difícil decisión de dar en adopción a su menor hijo de solo tres meses de nacido. Según un reportaje realizado por 'Día D', Santos Llactas Sulca, nombre que le dieron sus padres biológicos a Jean-Marc Soulard, fue entregado una familia francesa, que lo crio en uno de los suburbios más cómodos de Francia. Aunque para don Luis fue doloroso desprenderse de su pequeño niño, no se arrepiente de nada pues, gracias a ello, su último hijo pudo crecer lejos de la pobreza que lo rodeaba y recibir los cuidados médicos que él no podía ofrecerle.

Tras el fallecimiento de su madre biológica, Jean-Marc Soulard creyó que su historia y raíces en el Perú se habían desvanecido. Sin embargo, recibió una grata sorpresa al enterarse de que su padre y hermanos estaban buscándolo. Por ello, decidió dejar Francia y regresar al país que lo vio nacer, con el apoyo de David Nostas, conocido como el 'Buscapersonas'. Conoce esta emotiva historia.

Su viaje de Francia a Perú

Aunque Jean-Marc Soulard nació en un caserío de Apurímac, sus recuerdos de infancia lo transportan a las ciudades de Francia. A pesar de que siempre deseó conocer a su familia biológica, creía que su historia en Perú había terminado con la temprana muerte de su madre, ya que nunca supo que tenía hermanos.

"Cuando mi mamá (biológica) murió es como si todo hubiera muerto y mi historia se había acabado en Perú", comentó Jean-Marc Soulard en un reportaje de 'Día D'. Tal fue la sorpresa cuando se enteró de que su padre y hermanos biológicos lo estaban buscando desde hace un tiempo.

"Un día recibí un correo de una amiga mía que vive en los EE.UU. y me dijo: 'tal vez esto te cambie la vida, pero tienes que mirar este video'. Lo miré y no podía creerlo. Era mi foto y el nombre de mis padres (adoptivos) en el papel. Era yo de pequeño, reconocí mi cuarto, el barco en la pared. Todo. Pero, me dije '¿quién es el hombre que carga el papel?' Y supe inmediatamente que era mi hermano", expresó.

Es así que Jean-Marc Soulard, y con la ayuda de David Nostas, el conocido 'Buscapersonas', decidió dejar Francia y viajar a Perú para conocer a su familia biológica.

"No puedo controlar lo que siento. Todo empezó el minuto que dejé Francia. Tenía el sentimiento que me iba para siempre y que mi tiempo en Francia había sido un sueño y que ahora era tiempo de volver. Es algo que no había sentido antes", relató.

Jean-Marc Soulard vivió en Francia por 34 años, y en 2014 pudo conocer a su familia biológica. Foto: Día D

El emotivo reencuentro de Jean-Marc Soulard con su familia biológica

Tan pronto llegó a Lima, Jean-Marc Soulard se dirigió a la casa de uno de sus hermanos en Chorrillos, donde su padre y demás familiares lo esperaban ansiosos. El joven peruano afirma que nunca albergó rencor en su corazón por la decisión de su progenitor, ya que comprendía que lo hizo para salvarlo.

Tras 34 años, Jean-Marc pudo conocer a su padre y hermanos biológicos. Foto: composición LR/Día D

"Yo estaba orgulloso porque les contaba a todos que mi padre me salvó y por eso estoy en Francia y no he muerto en alguna montaña", reveló.

Así, y tras 34 años, don Luis Llactas Sulca puedo reencontrarse con su menor hijo. Aunque Jean-Marc no puedo comunicarse de manera fluida con sus familiares, ya que no dominaba el español, un abrazo fue suficiente para que el joven se emocionara hasta las lágrimas.

En este emotivo encuentro, Jean-Marcs pudo conocer a su madre biológica, Valentina, a quien había honrado nombrando a su hija menor en su honor, gracias a una foto que le mostraron sus hermanos.

¿Qué le pasó a David Nostas, el conocido 'Buscapersonas'?

David Nostas, el conocido 'Buscapersonas' nació un 18 de marzo de 1958 en la ciudad de Lamas, San Martín. Inició ayudando a buscar deudores y luego optó por encontrar personas desaparecidas.

Con 25 años en la carrera y tras reunir a miles de familias, el 11 de enero del 2024 David Nostas falleció a los 64 años.

David Nostas, el reconocido 'Buscapersonas' falleció el 11 de enero del 2024. Foto: YouTube

¿Por qué David Nostas empezó a buscar personas?

En una entrevista, David Nostas reveló que comenzó a buscar personas luego que un compañero de trabajo le pidió ayuda para buscar a su hermana.

“Un buen día, un muchacho que trabaja conmigo me pidió que le busque a una hermana de la cual no sabía nada por muchos años, ya que se habían separado de muy niños. Acepté el reto, la encontré e hice mi primer reencuentro familiar. Eso bastó para que me enamore perdidamente de esta humanitaria labor”, dijo el periodista a un canal nacional.

David Nostas trabajó para diversos medios periodísticos. Foto: Milenio

¿Cómo hacer una denuncia por desaparición en una comisaría?

Luego de la desaparición de una persona, no es necesario esperar 24 horas para realizar la denuncia policial en una comisaria. Para ello, debes seguir los siguientes pasos:

Identificarse y otorgar tus datos.

Llevar la fotografía más actual de la persona desaparecida, ya sea en físico o digital.

Datos de la persona desaparecida y comentar las circunstancias en las que desapareció o se tomó conocimiento de la desaparición.

Cabe resaltar que la policía encargada de recibir la denuncia tiene la responsabilidad de atender y tramitar la desaparición con inmediatez, urgencia y prioridad.