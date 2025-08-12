HOYSuscripcion LR Focus

México

Político de la oposición mexicana acusa a Nicolás Maduro de tener nexos con narcos y crimen organizado

Si bien el senador mexicano Alejandro Moreno presentó la denuncia contra Nicolás Maduro ante la Fiscalía General de México, no aportó pruebas ni detalles.

La denuncia de Moreno contra Maduro fue recibido por la Fiscalía, pero no significa que iniciará una investigación.
La denuncia de Moreno contra Maduro fue recibido por la Fiscalía, pero no significa que iniciará una investigación. | Foto: Composición LR/ Maxwell Briceno/ El País & El Mundo

El senador opositor mexicano Alejandro Moreno presentó este lunes ante la Fiscalía General de México una denuncia contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por supuestos vínculos con narcos mexicanos y con el crimen organizado.

El político, líder del exhegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), publicó en la red social X el documento de acusación, aunque no aportó pruebas ni detalles de la denuncia.

PUEDES VER: México niega pruebas que vinculen a Maduro con cártel de Sinaloa tras acusaciones de EE. UU: "Si la tienen que la muestren"

lr.pe

Alejandro Moreno acusa a Maduro de tener nexos con narcos y crimen organizado

Maduro "debe responder ante la justicia por todos los vínculos con el crimen organizado, los nexos con cárteles mexicanos", escribió Moreno.

Además, insinuó que el mandatario venezolano estaría ligado en presuntas actividades ilícitas con miembros del partido en el poder en México, el izquierdista Morena.

El documento muestra el sello de recibido de la Fiscalía, lo que, sin embargo, no significa necesariamente que le dé trámite o inicie una investigación.

PUEDES VER: Gobierno de Trump acusa a Maduro de colaborar con cártel de Sinaloa y Tren de Aragua para introducir drogas en EE. UU.

lr.pe

Acusaciones contra Gerardo Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña, líder del Senado y miembro de Morena, criticó la denuncia del opositor, al que señaló de "morderse la lengua", en referencia a las acusaciones contra el senador.

Moreno enfrenta un posible proceso de desafuero para ser juzgado por el presunto desvío de unos 85 millones de pesos (4,5 millones de dólares) durante su gobierno en el estado de Campeche (2015-2019).

El PRI, que gobernó el país por siete décadas, sufrió fuertes descalabros en las elecciones generales de 2018 y 2024, y quedó relegado a la quinta fuerza política.

Estados Unidos acusa a Maduro de narcotráfico y el pasado jueves la fiscal general de ese país anunció que duplicaba de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

