El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado. Foto: composición LR/AFP

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado. Foto: composición LR/AFP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lamentó profundamente la muerte del senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, ocurrida la madrugada de este lunes 11 de agosto tras dos meses de hospitalización por un atentado.

“Muy entristecido al conocer la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Los Estados Unidos acompañan en solidaridad a su familia, al pueblo colombiano, y demandan junto con ellos justicia para los responsables”, expresó Rubio en un mensaje en su cuenta de X.

El funcionario estadounidense, quien ya había condenado el ataque “en los términos más enérgicos posibles”, reiteró que el atentado constituye una amenaza directa contra la democracia y lo atribuyó a la “retórica violenta izquierdista proveniente de los más altos niveles del gobierno colombiano”.

PUEDES VER: Periodista colombiana revela que Miguel Uribe alertó más de 20 veces sobre su seguridad antes del atentado que lo mató

Presidencia y vicepresidenta de Colombia se pronuncian por muerte de Miguel Uribe

La Presidencia de la República de Colombia expresó este lunes su profundo pesar por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. En un comunicado, la Casa de Nariño transmitió sus condolencias y solidaridad a la familia, amigos y allegados del dirigente político en este momento de duelo nacional.

Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez manifestó que la violencia no puede seguir marcando el destino del país y que la democracia debe construirse con respeto y diálogo. Hizo un llamado a la unión de los colombianos para rechazar cualquier acto violento y evitar que el miedo y el odio continúen arrebatando vidas y esperanza.

Gobiernos de América Latina lamentan muerte de Miguel Uribe

El Gobierno de Panamá expresó sus “más sentidas condolencias” a Colombia por el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, cuyo deceso condenó “enérgicamente" y reafirmó la importancia del diálogo, la tolerancia y el respeto como pilares democráticos. “La voz de Panamá se suma al clamor por la paz, la unidad y la justicia en Colombia y en toda la región”, señaló.

Por su parte, el gobierno de Guatemala expresó sus condolencias con la familia del senador y señaló que la violencia política no debe tener lugar en los países. "Cuando las balas se imponen a los votos, sufren las personas y también la democracia", escribió el mandatario Bernanrdo Arevalo en su cuenta de X.

Desde España, el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia advirtió que “la democracia no se defiende sola” y lamentó que la violencia política acabe con vidas de quienes luchan por un país mejor. También la candidata chilena Evelyn Matthei y el político José Antonio Kast coincidieron en destacar la valentía e integridad de Uribe, y en condenar el atentado que lo dejó dos meses en estado crítico antes de su muerte.