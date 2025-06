Trump habla con Netanyahu luego de reunión crucial sobre Israel e Irán: presidente considera que EEUU se sume a la guerra

El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han tenido una extensa llamada telefónica, tras la reunión del mandatario estadounidense en la Sala de Situación de la Casa Blanca.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

De acuerdo con funcionarios israelíes y un oficial del gobierno estadounidense, el diálogo entre ambos líderes el martes 17 de junio habría durado una hora con 20 minutos.

Trump y Netanyahu hablan por teléfono una hora, según fuente israelí

Según lo reportado por medios estadounidenses, funcionarios israelíes alegan que el primer ministro Benjamin Netanyahu y el departamento de defensa consideran que es probable que Trump entre en su ofensiva bélica contra Irán en los días venideros.

Previo a la reunión de Trump en la Sala de Situación, altos funcionarios de Estados Unidos dijeron que el presidente consideraba unirse al conflicto bélico, además de lanzar un ataque contras las instalaciones nucleares de Irán.Esto incluía su base subterránea de enriquecimiento de uranio en Fordow.

A su regreso de la Cubre G7, Trump dijo que no quería un "alto el fuego", sino más bien el "fin real" de la guerra. El mandatario ha sido enfático al decir que Irán no puede tener armas nucleares. Tampoco descartó volver a negociar con los iraníes.

Trump evalúa unirse al conflicto armado entre Israel e Irán

Por el momento, el presidente Trump se ha unido a la defensa de Israel contra los misiles de Irán, pero aún no ha participado en sus operaciones militares.

El mandatario ha lanzado mensajes mixtos, y también se contradice con funcionarios de su entorno. Antes de su reunión del martes por la tarde, emitió una serie de publicaciones en Truth Social:

"Ahora tenemos control total y absoluto sobre los cielos de Irán. Irán tenía buenos rastreadores aéreos y otros equipos defensivos, y en abundancia, pero no se comparan con los fabricados en Estados Unidos", fue un primer texto de Trump.

Luego, advirtió a Alí ​​Jamenei, Líder Supremo de Irán, que no ataque a sus fuerzas en Medio Oriente, y escribió: "Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'Líder Supremo'. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matar!), al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Se nos está agotando la paciencia".

Finalmente, dejó estas palabras: "RENDIMIENTO INCONDICIONAL".