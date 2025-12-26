Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 26 de diciembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Consulta el horóscopo de hoy de Mhoni Vidente. | Foto: composición LR

Mhoni Vidente presenta el horóscopo de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025, con las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, signos que recibirán mensajes clave para tomar decisiones y atraer buena energía en los días previos al Año Nuevo 2026.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy viernes 26 de diciembre

Aries

Mostrarás liderazgo y una energía al máximo, con oportunidades de suerte y viajes. Se acerca un nuevo amor y planes importantes para cerrar el año con movimiento y optimismo.

Tauro

Será un fin de semana para ordenar tus emociones y dejar atrás el enojo. El amor se intensifica, pero será clave cuidar tu salud y mantener la humildad en el ámbito laboral.

Géminis

La convivencia familiar, el dinero extra y los planes de viaje marcarán estos días. Tu carisma y la facilidad para relacionarte seguirán abriendo puertas en el amor y los negocios.

Cáncer

Tendrás una intuición fuerte y estabilidad emocional en el amor. Llega un golpe de suerte, pero será importante moderar los excesos y cuidar la alimentación.

Leo

Las fiestas, las reuniones familiares y los posibles viajes dominarán el fin de semana. Tu carisma brillará, aunque conviene controlar el carácter para evitar roces.

Virgo

Será un tiempo de apoyo familiar y renovación personal. El orden y la disciplina te favorecerán, pero deberás tener cuidado con los trámites y los desplazamientos.

Libra

Vivirás una renovación energética con sorpresas amorosas y regalos. La temporada te favorecerá para viajes familiares, cuidando especialmente tu salud respiratoria.

Escorpio

Atravesarás una etapa de crecimiento emocional y espiritual. El amor traerá noticias importantes y, si estás soltero, despertarás gran interés; disfruta sin caer en tensiones internas.

Sagitario

Vivirás días intensos en el amor, la familia y las aventuras. Llegarán buenas noticias sentimentales, posibles viajes y un regalo especial que llenará de alegría tu entorno.

Capricornio

Las celebraciones, los viajes y los reconocimientos marcarán tu temporada. Llegará dinero extra y regalos, con la recomendación de moderar los excesos en las fiestas.

Acuario

Será un fin de semana movido por compromisos familiares. Reaparecerá un amor del pasado y se presentará un ingreso extra; trabajar el perdón será clave.

Piscis

Vivirás un ambiente familiar emotivo y avances profesionales en puerta. Recibirás un regalo, planearás viajes y será importante cuidar el descanso y la salud.