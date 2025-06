Trump desmiente a Macron y afirma que no abandonó el G7 por "una oferta de alto al fuego" entre Israel e Irán: "Siempre se equivoca"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desmintió este martes 17 de junio de 2025 a su par francés, Emmanuel Macron, y afirmó que no abandonó la cumbre G7 que se celebra en Canadá para mediar entre la guerra de Irán e Israel, tal como había asegurado Macron. "Macron, en busca de publicidad, dijo erróneamente que abandoné la cumbre del G7 en Canadá para regresar a Washington a trabajar en un ‘alto el fuego’ entre Israel e Irán", escribió Trump en su red social Truth Social.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El mandatario francés había sugerido que existía "una oferta para mantener un encuentro e iniciar discusiones más amplias", refiriéndose a un posible diálogo entre las autoridades de Washington y Teherán. "Si Estados Unidos logra un alto al fuego absoluto, es algo muy positivo y Francia los apoyará. Lo deseamos", mencionó Macron a los periodistas.

"Sea a propósito o no, Emmanuel siempre se equivoca", escribió Trump en su mensaje, en el que enfatizaba que Macron no tenía "ni idea" del verdadero motivo de su prematuro regreso a Washington. "Desde luego no tiene nada que ver con un alto el fuego. Es mucho más importante que eso", puntualizó el republicano de manera tajante.

Ampliaremos información en breve.