Donald Trump estaría considerando usar al Ejército de Estados Unidos para atacar instalaciones nucleares de Irán, según CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado una creciente disposición a utilizar activos militares estadounidenses para atacar bases nucleares iraníes, mientras se aleja de la diplomacia para detener el conflicto. Esta postura más agresiva se dio a conocer tras un cambio en su enfoque hacia el conflicto con Irán.

"No estoy de muy buen humor para negociar con Irán", expresó Trump mientras regresaba de la Cumbre G7 a los periodistas a bordo del Air Force One. Además, declaró que su objetivo era "un fin real, no un alto al fuego" ni "una rendición total".

Presión de funcionarios de EE.UU. a Trump para actuar contra Irán

Después de que Trump regresara a Washington el martes, su vicepresidente, JD Vance, expresó en X un mensaje que daba a entender que el presidente podría tomar medias ofensivas contras las instalaciones nucleares iraníes. "Podría decidir que necesita tomar más medidas para poner fin al enriquecimiento iraní. Esa decisión, en última instancia, le corresponde al presidente", dijo Vance.

Por otra parte, en una conversación telefónica privada el lunes con Trump, el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, instó a Trump a tomar todas las medidas necesarias para detener el programa nuclear de Irán, lo que incluiría el uso de la fuerza militar estadounidense. "Le dije, señor presidente: 'Este es un momento histórico. Cuatro presidentes han prometido que no conseguirán un arma nuclear bajo su mandato. Puede cumplir esa promesa'", manifestó Graham.

Sin embargo, Israel también ha presionado a Trump para que actúe de manera directa en desmantelar las instalaciones nucleares de Irán. Para ello, se necesitaría el uso de armas y aviones estadounidenses.

Trump se aleja de la diplomacia en el conflicto con Irán

En los últimos meses, la administración Trump había dependido en gran medida de los omaníes para transmitir mensajes a funcionarios iraníes y facilitar cinco rondas de negociaciones mientras Estados Unidos e Irán buscaban un posible acuerdo nuclear. No obstante, según fuentes cercanas, cuando Israel inició una operación contra las instalaciones nucleares de Irán, la estrategia de la administración experimentó un cambio.

Aún se desconoce si el presidente finalmente optará por respaldar los esfuerzos de Israel para eliminar por completo la capacidad nuclear de Irán. Fuentes cercanas han señalado que esta opción está siendo considerada, particularmente si Irán no toma medidas más proactivas para buscar una solución. Trump ha expresado previamente que Irán debe abandonar su programa nuclear y, el martes, afirmó que el país estaba “muy cerca” de desarrollar dicha arma.

Asimismo, Trump también dijo que Estados Unidos conocía la ubicación de Alí Jamenei, líder supremo de Irán, pero afirmó que no lo mataría "por ahora".