De aliados a enemigos: la guerra pública entre Donald Trump y Elon Musk que sacude a Estados Unidos

Donald Trump daba un discurso en Penssylvania, durante su campaña presidencial, cuando llamó a su invitado especial Elon Musk. El hombre más rico del mundo que saludaba conmocionado al público fue presentado como un ejemplo del ‘sueño americano’. Con gorra negra y un polo donde se leía “ocupar Marte”, alzó ambos brazos y saltó dos veces hasta aterrizar en un caluroso apretón de manos con el entonces candidato a presidente de los Estados Unidos. El breve momento quedó inmortalizado en videos y fotos: el creador de SpaceX mostrando el ombligo mientras brinca para apoyar a quien parecía su amigo. Menos de un año después, una semana bastó para que no quede rastro de aquella presunta amistad.

En los últimos días, el presidente de Estados Unidos y el magnate tecnológico han estado ocupados remarcando lo que parece el fin irreconciliable de su alianza. Luego de renunciar al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Musk ha criticado el nuevo proyecto de ley fiscal, ha dicho que Trump habría perdido las elecciones sin su apoyo y reveló que aparece en la ‘lista de Epstein’, en un mensaje vía X que eliminó dos días después de publicarlo. Por su lado, el mandatario ha dicho que Musk se ha vuelto “loco”, lo acusa de haber renunciado por quitarle los subsidios gubernamentales a Tesla y lo diagnosticó con “síndrome de trastorno de Trump”.

Musk apoyó activamente a Trump durante su campaña en 2024, con millones de dólares y presencia en actos públicos. Foto: AFP

El inicio del final

Musk donó más de 260 millones de dólares a la campaña de Donald Trump. Ya en la presidencia, el republicano lo nombró asesor especial y líder del DOGE, creado para recortar lo que consideraba “gastos innecesarios” y reestructurar agencias federales. Cuatro meses después, el 28 de mayo, anunció su renuncia públicamente. “Elon hizo un trabajo increíble”, expresó Trump aquel día y le dio una llave dorada, tras indicar que solo se la daba a personas muy especiales. Musk, que por algún motivo tenía el ojo morado, agradeció y humildemente comentó que DOGE era como el budismo y que avanzaría sin él, como si él fuera su dios que se va.

Cinco días después, el ex asesor confirmó lo que podría ser su principal motivo de renuncia. Calificó de “abominable y repugnante” al nuevo proyecto de ley fiscal que Trump ha apodó cariñosamente “The One, Big, Beautiful Bill” (“Una gran y hermosa ley”). Según analistas, ese sería el primer ataque. Al día siguiente, continuó con una siguiente agresión vía X: “La banca rota en Estados Unidos no está bien. Kill the bill”.

"Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si la seguiremos teniendo. Me sorprendió", fue la primera respuesta de Trump hacia Musk, durante una conferencia de prensa, en el Despacho Oval, el 5 de junio. En ese momento justificó el enojo de su ex socio con la eliminación de subsidios para vehículos eléctricos. Prontamente, Musk dijo que no se le consultó aquel proyecto. El mismo día, Trump escribió en Truth Social que el magnate estaba “agotándose” y que “simplemente se volvió loco”.

Enemistad anunciada

“Cuando se enfrentan dos personas que son excesivamente egocentristas, que exhiben una pedantería y una soberbia patológica, el pronóstico para que se peleen cuando haya un desacuerdo es bastante alto”, observa el internacionalista Ramiro Escobar. “Además, lo que venía pasando era que algunas medidas de Trump, sobre todo medidas arancelarias, ya estaban afectando al propio imperio económico de Musk”, agrega.

Esta no es la primera vez que se pelean, recordó Jaime Bayly en su canal de Youtube, el viernes. El reconocido periodista precisa que, en 2022, cuando Trump afrontaba acusaciones judiciales y Biden era presidente, Musk lo agredió vía Twitter. “Sugirió que Trump ya estaba viejito y que debía retirarse de la política y de la vida pública. En aquella ocasión, saltaron chispas en los tuits de ida y vuelta. Trump le dijo a Elon Musk que era un artista fraude, un artista de mierda: ‘a bullshit artist’”, describe. Dejando de lado aquel enfrentamiento, se volvieron mejores amigos desde el año pasado hasta hace tres días.

Bayly sentencia que aquel jueves 5 de junio será recordado en la historia como “el día oficial de la guerra mundial de los tuits”. No cree posible una reconciliación entre los dos ex aliados que parecían inseparables. La hipótesis es compartida por expertos citados en medios como BBC, El País, France 24. Se estima que la escalada de acusaciones recién empieza.

“Yo creo que es bien difícil que se reconcilien. Al final, son personas que se mueven por la ambición de poder y de dinero y mientras sientan que el otro le está haciendo sombra, van a comportarse de ese modo”, analiza Escobar.

Trump en la lista de Epstein

“Es hora de lanzar la gran bomba: Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día DJT!”, publicó Elon Musk vía X, el mismo jueves histórico. Tales archivos hacen referencia a registros de personas asociadas a Jeffrey Epstein, banquero condenado por delitos sexuales relacionados con abuso de menores, quien murió en prisión en 2019, año en que se lo acusó de liderar una red de tráfico de menores.

“Es una acusación muy grave y para hacer una imputación de ese calibre tendría que tener alguna prueba. Ahora, si eso fuera verdad, le va a provocar a Trump un terremoto de gran magnitud porque estar en la lista de Jeffrey Epstein es convertirse, prácticamente, en un apestado” aseveró. No obstante, sostiene que una revelación de tal calibre podría incluso no ser suficiente para ahuyentar a ciertos seguidores del presidente

“Los partidarios de Trump son tan fanáticos que ni siquiera eso, probablemente, los haga reaccionar. Pero, sí puede hacer reaccionar a parte de la ciudadanía con dudas hacia él”, dice. Mientras tanto, aún se trata de una acusación sin evidencias. El post de Musk finaliza: “Guarda esta publicación para el futuro. La verdad saldrá a la luz”.

Una pelea de niños

Por otro lado,el exlíder del DOGE también ha propuesto crear un partido nuevo que compita con Trump y agrupe a votantes que no se representan por demócratas ni republicanos. Publicó su mensaje vía X el 5 de junio y lo reiteró al día siguiente.

“Es bastante difícil que los republicanos dejen a Trump para irse con Elon Musk que no se sabe a dónde va. Además, Musk estuvo apoyando a un candidato de ultraderecha en Alemania, pro-nazi”, comenta Escobar, quien asegura no verle futuro a tal amenaza. “Probablemente, lo está diciendo ahora por hablar desde la herida”, dice.

El empresario sudafricano también habla desde el enojo cuando dijo que el mandatario estadounidense le debe su victoria presidencial. “Es un signo de su arrogancia. Si observas el comportamiento de ambos, es un problema de egocentrismo patológico. Suena parecido a frases que ha dicho Trump en el pasado, como cuando dijo ‘estos países me están besando el culo’ a los gobiernos que querían negociar con él por aranceles”.

“Puede ser gracioso, pero no hay que olvidar que el daño que han causado también. Son dos hombres poderosos que hacen daño y ahora se pelean como niños. Tal vez esa sea la razón también por la que la gente se burla de ellos. Es como una especie de venganza contra dos personajes que para una parte del mundo son detestables”, expresa.

Trump ha puesto en venta el auto Tesla rojo que le compró a Musk en marzo, como gesto de apoyo, cuando aún eran amigos. La reciente disputa pinta un preocupante futuro para la empresa del magnate sudafricano. En un día, las acciones de Tesla cayeron un 14%, lo que equivale una pérdida de aproximadamente 150.000 millones de dólares en valor bursátil. La caída refleja la incertidumbre generada por las amenazas de Trump de cancelar subsidios y contratos gubernamentales clave para empresas de Mus, como SpaceX y la ya mencionada de vehículos eléctricos.

Si bien la reciente pelea entre los dos magnates va más allá de especular quién gana o quién pierde con la ruptura de la alianza, se puede afirmar que Musk es el que ha perdido significativas cantidades de dinero.