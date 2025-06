El presidente Donald Trump aseguró que habría "consecuencias serias" si Elon Musk decide financiar a candidatos demócratas que compitan contra republicanos que respalden su proyecto de ley de recortes fiscales y gasto público.

En una entrevista telefónica con NBC News, Trump evitó precisar cuáles serían esas consecuencias, pero dejó claro que no busca reconciliación con el CEO de Tesla y SpaceX.

Elon Musk se opone a ley fiscal impulsada por el presidente Donald Trump

La disputa entre Trump y Musk se intensificó esta semana luego de que el empresario calificara el proyecto de ley como una "abominación repugnante".

Su oposición ha complicado el panorama legislativo, ya que el Congreso estadounidense, dominado por una ajustada mayoría republicana, se prepara para votar en el Senado.

La Cámara de Representantes ya aprobó la medida el mes pasado, y analistas no partidistas estiman que aumentaría la deuda nacional en 2,4 billones de dólares en la próxima década.

A pesar de los obstáculos, Trump se mostró confiado en que la ley será aprobada antes del feriado del 4 de julio. “De hecho, sí, las personas que iban a votar por ella ahora lo harán con entusiasmo, y esperamos que se apruebe”, declaró.

Trump insinúa represalias y Musk intenta calmar tensiones tras pelea

“Si lo hace, tendrá que afrontar las consecuencias”, declaró Trump en una entrevista telefónica con NBC News, aunque no especificó a qué tipo de consecuencias se refería.

“Tendrá que pagar consecuencias muy serias si llega a hacerlo”, insistió sobre una posible financiación a políticos demócratas por parte del CEO de Tesla.

El viernes, Trump sugirió revisar los contratos federales otorgados a empresas de Musk, en otra clara amenaza al magnate.

Aunque el empresario eliminó varias publicaciones en redes sociales críticas hacia Trump —incluyendo una que apoyaba su destitución—, fuentes cercanas afirman que Musk está buscando reducir tensiones y eventualmente podría querer restablecer su vínculo con él.

Por ahora, Trump mantiene su postura firme y no descarta tomar acciones, aunque aclaró que no ha discutido una investigación contra Musk: “No he hablado de eso”, comentó durante la entrevista.