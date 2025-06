Jaime Bayly sobre el 'divorcio público' entre Elon Musk y Trump: "Es demasiado estúpido todo esto"

La relación entre Donald Trump y Elon Musk pasó rápidamente del elogio mediático a una guerra abierta marcada por insultos, amenazas y acusaciones. En un reciente video en YouTube, el periodista peruano Jaime Bayly describió este 'divorcio público' como una "vertiginosa escalada de hostilidades" entre el presidente de Estados Unidos y el CEO de Tesla.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Bayly también calificó la pelea como "altamente divertido" y mostró sorpresa por la rapidez con que ambos pasaron de ser "aliados inseparables a enemigos feroces e irreconciliables". El enfrentamiento entre Trump y Musk ha escalado con insultos sobre salud mental, acusaciones vinculadas al caso Epstein, amenazas de cancelación de contratos y posibles represalias políticas.

Jaime Bayly sobre el 'divorcio público' entre Elon Musk y Donald Trump

Según Jaime Bayly, el conflicto comenzó cuando Elon Musk criticó con dureza el proyecto de ley presupuestaria que Donald Trump envió al Congreso. El escritor señaló que Musk calificó la propuesta como una ley "abominable y repugnante" y acusó al gobierno de querer aumentar el gasto público y el déficit en unos 2.5 trillones de dólares.

Trump, en una rueda de prensa, respondió que el verdadero motivo del enojo de Musk no era el déficit, sino la decisión del nuevo presupuesto de eliminar los subsidios a los autos eléctricos. Según el mandatario, esa medida podría afectar a Tesla con pérdidas de hasta 2 billones de dólares.

En el video subido a YouTube, el periodista Jaime Bayly contó que Musk negó esa versión y aseguró que el malestar surgió por haber sido "ignorado y humillado" al no recibir el presupuesto con antelación.

Jaime Bayly sobre las amenazas entre Donld Trump y Elon Musk

Elon Musk dijo que Donald Trump ganó a Kamala Harris gracias a él. Jaime Bayly calificó esa afirmación como "infantil" y "narcisista". En respuesta, el presidente de Estados Unidos afirmó que el empresario sufría del "Síndrome de Trastorno por Trump" y añadió que estaba "enfermo" y "desequilibrado".

Después de que Trump amenazara con "cancelar los contratos del gobierno" con SpaceX y Tesla, Musk aseguró que el mandatario "está en la lista del pedófilo Epstein". Según el relato de Bayly, el equipo del presidente respondió retirando el respaldo a Jared Isaacman, candidato propuesto por Musk para dirigir la NASA.

Además, Steve Bannon, asesor cercano a Trump, declaró que Elon Musk es un "extranjero ilegal" en Estados Unidos y sostuvo que debería ser arrestado y deportado. "Un portavoz de Trump está diciendo que Elon Musk es ilegal y que lo van a deportar. ¿Ustedes se imaginan si eso fuera verdad? No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Es demasiado estúpido todo. Es demasiado tonto", espetó Bayly.