Donald Trump se divorcia completamente de Elon Musk y asegura que "perdió la cabeza"

Donald Trump sentenció su relación con Elon Musk. Tras una serie de choques debido a un tenso momento entre los magnates, el CEO de Tesla mostró su total repudio a la política fiscal adoptada por el presidente de Estados Unidos, cosa que el mandatario tomó como ofensa y terminó con todo vínculo con la excabeza de DOGE, manifestando que "perdió la cabeza" y que no está dispuesto a reunirse con él.

De acuerdo con la Oficina Presupuestaria del Congreso, la ley fiscal impulsada por Donald Trump podría dejar sin cobertura sanitaria a 10,9 millones de personas. Elon Musk criticó la ley, llamándola "abominación repugnante". La norma también aumentaría el déficit en 2,42 billones de dólares en 10 años y recortaría fondos en programas clave como Medicaid y Medicare.

Trump rechaza acercarse a Musk y lo acusa de "perder la cabeza"

En la mencionada entrevista con ABC News, Trump no dudó en calificar a Musk como una persona que "ha perdido la cabeza". Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de hablar con Musk, Trump respondió con rotundidad: "¿Te refieres al hombre que perdió la cabeza?", para luego agregar que no le interesaba especialmente hablar con él. Este intercambio refleja el nivel de desaprobación de Trump hacia el empresario, quien, según el presidente, ya no cuenta con su apoyo.

El presidente también sugirió que podría tomar medidas contra las empresas de Musk, como anular los contratos y subsidios gubernamentales que benefician a Tesla y SpaceX. Estas declaraciones no solo enfatizan la distancia personal entre ambos, sino que también apuntan a posibles consecuencias en el ámbito de los negocios. De acuerdo con Trump, la disputa pública no tiene mayor importancia en comparación con otros asuntos, como la baja de la inflación, la inversión extranjera y su próxima visita a China, temas que prefirió destacar en lugar de centrarse en el conflicto con Musk.

La Casa Blanca reacciona y el entorno político se divide

El distanciamiento entre Trump y Musk no ha sido ajeno a las reacciones dentro del entorno político de Trump. El vicepresidente JD Vance expresó su respaldo al presidente, aunque sin hacer mención directa a los ataques de Musk. Vance se limitó a recalcar el esfuerzo de Trump por ganarse la confianza del movimiento político que lidera. "El presidente Trump ha hecho más que nadie en mi vida para ganarse la confianza del movimiento que lidera. Me enorgullece estar a su lado", escribió Vance en un mensaje en X.

La Casa Blanca también se pronunció sobre la situación, calificando el enfrentamiento entre Trump y Musk como "un episodio desafortunado". La secretaria de prensa Karoline Leavitt manifestó que el presidente sigue enfocado en sus objetivos legislativos, como la aprobación de la Gran y Hermosa Ley, y que no permitirá que este conflicto interfiera en sus planes para "hacer grande al país de nuevo". Estas palabras reflejan la importancia de mantener una imagen unificada dentro de la administración, a pesar de las tensiones externas.

El futuro de los negocios de Musk y las amenazas sobre contratos gubernamentales

El impacto de este distanciamiento podría ir más allá de lo personal. Durante su entrevista, Trump mencionó la posibilidad de cancelar los contratos y subsidios que el gobierno ha otorgado a las empresas de Elon Musk. Este tipo de declaraciones pone en riesgo el futuro de Tesla y SpaceX, dos empresas que han disfrutado de beneficios y apoyo gubernamental en Estados Unidos. Las acciones de Musk, que en ocasiones han cruzado las líneas de la política, han sido un factor clave en este conflicto.

A pesar de las tensiones, Musk pareció moderar su postura poco después de las declaraciones de Trump. Según ABC News, Musk se retractó de una amenaza anterior de retirar la nave Dragon, un componente clave en los acuerdos con la NASA, luego de recibir el consejo de un usuario en X, quien le sugirió "calmarse" y "dar un paso atrás". Musk respondió rápidamente: "Buen consejo. Ok, no retiraremos Dragon". Este cambio en la actitud de Musk muestra una posible estrategia de moderación ante las fuertes reacciones políticas que podría generar su conflicto con Trump.

Además, se informó que el automóvil Tesla rojo que Trump había adquirido para mostrar su apoyo a Musk podría ser puesto a la venta o regalado, lo que reflejaría simbólicamente el fin de la relación entre ambos. El vehículo, que había sido adquirido por Trump para respaldar a Tesla, podría ser el último vestigio de una relación que se desmorona.