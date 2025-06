Trump contra Harvard y las visas para estudiantes extranjeros: "Es una incertidumbre tremenda"

"Estudié economía y siempre he tenido vocación por el servicio público. Siempre fue un sueño postular a Harvard", nos cuenta un joven peruano que recientemente obtuvo su visa para cursar su maestría en la prestigiosa universidad de Estados Unidos. Podría estar tranquilo preparando su equipaje para volar hacia Massachusetts, pero con las últimas medidas de Donald Trump, sostiene sus planes con intriga. Prefiere no revelar su nombre. "Es una incertidumbre tremenda", expresa.

“Harvard no es Harvard sin estudiantes internacionales”, "Suelten a Harvard", "Apoyamos a los estudiantes internacionales”, se lee en carteles levantados por estudiantes en protestas de los últimos días, en las afueras del campus. La administración de Trump ha congelado millones de dólares en subvenciones y contratos federales y ha suspendido los trámites para visas de alumnos extranjeros mientras llevan un proceso de inspección de redes sociales que parecería no tener justificación legal.

"El sistema norteamericano es altamente presidencialista y centralizado, lo que da cierta laxitud al presidente. Tradicionalmente, se esperaba una autocontención basada en una cultura democrática, respeto institucional y una serie de valores fundamentales de Estados Unidos", analiza Ignacio Cardone, politólogo de la PUCP. "Al contrario de lo que dice Trump, la pluralidad, la apertura y la democracia son valores patrióticos para Estados Unidos. Pero, él no lo entiende así", explica.

Inquietud en puertas de Harvard

"La administración Trump dice que está deteniendo la capacidad de Harvard para inscribir a estudiantes internacionales", tituló el diario The New York Times a una noticia del 22 de mayo. Allí reporta que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., informó que "se revoca la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio" de la casa de estudios, con aplicación en alumnos actuales y futuros.

"Mucha gente que estaba allí ya no sabía si podía seguir y los aspirantes, prácticamente, no podían postular porque Harvard no era capaz de recibirnos", expresa el estudiante peruano. "En mi caso, yo ya tenía la visa, pero incluso teniéndola no sabía si iba a poder ingresar a Estados Unidos cuando viaje", narra.

Harvard presentó un recurso legal que permitió mantener una situación ‘normal’ durante algunos días. Sin embargo, el 28 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional notificó que retiraba la medida que provocó el bloqueo, pero anunció el inicio de un proceso administrativo formal para revocar la certificación que autoriza a Harvard a inscribir a estudiantes internacionales. Este procedimiento es más largo y brinda a la universidad la oportunidad de defenderse ante especialistas y jueces, lo que genera una inseguridad extendida, aunque no implica una suspensión inmediata.

Paralelamente, el gobierno estadounidense también suspendió la programación de nuevas citas para visas de estudiantes internacionales en sus consulados y embajadas a nivel mundial. La decisión se suma a la controversia judicial que enfrenta Harvard, donde aproximadamente el 27% de sus estudiantes son extranjeros.

"Si se llegara a concretizar la medida, tendría un impacto muy negativo en Harvard como institución. Gran parte del aprendizaje que nosotros como estudiantes tenemos en la universidad es de la interacción con estudiantes de todo el mundo", comenta Ana Sofía Aron, quien obtuvo su Maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional en Harvard y fue asistente del Kennedy's Harvard School, escuela que según registra es la que posee el mayor porcentaje de alumnos extranjeros.

"Mis compañeros eran de China, de Pakistán, de India, de Chile, de República Dominicana. Entonces, las grandes cosas que yo aprendí, así como mis compañeros, ya sean extranjeros o estadounidenses, ha sido directamente de otras culturas, en el salón de clase y con las interacciones del día a día", describe.

“Además, la Kennedy’s School siempre ha sido famosa porque sus exalumnos siempre están en puestos clave. El actual ministro de Mongolia, congresistas estadounidenses y latinoamericanos, presidentes… Al final, Harvard es un hub donde se conectan los próximos líderes del mundo y si Estados Unidos le va a dar la espalda, otro país lo va a tomar”, agrega.

Ruptura de Estados Unidos

Para Cardone, la inspección de redes sociales de postulantes, así como las otras medidas que impulsa Trump para restringir el ingreso de estudiantes internacionales, responde a una búsqueda de amedrentar a quienes debatan sus ideas políticas. “Es claramente una tentativa no solo de controlar lo que pasa y tener un mayor control de las opiniones y la libertad de expresión de cierto grupo opositor, sino sobre todo es generar un cierto miedo”, sostiene.

“Las protestas estudiantiles que surgieron el año pasado, por el conflicto Israel-Palestina, han sido muy pocas porque las universidades fueron bastante represivas en cuanto a cualquier manifestación contraria a las políticas de Israel. Diría a título personal que hay una incitación de ver al ámbito académico como el enemigo, una tentativa de acallar cualquier voz disidente o sino hacerle sentir el peso del poder de la manera más autoritaria posible”, se explaya.

La actual inseguridad académica que provoca el gobierno de Trump tiene un impacto enorme y negativo en el país, geopolíticamente, según el politólogo. Destaca la fuga de capital científico, inestabilidad y la pérdida de liderazgo ideológico como principales efectos. “A nivel educativo, Estados Unidos era líder mundial y esto, de alguna manera, sacude la base en la que se sustentaba todo su capital social e internacional”, comenta.

Cabe mencionar que la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA) registra que estudiantes extranjeros han producido 43.800 millones de dólares en la economía de Estados Unidos, en el periodo entre 2023 y 2024.

Las medidas afectan también a los estudiantes que ya egresaron de universidades y actualmente se encuentran trabajando. Luego de estudiar su maestría, Aron obtuvo un permiso para trabajar por tres años. “Si a personas como yo nos revocaran la visa, inmediatamente tendríamos que renunciar a nuestros trabajos y volver a nuestros países”, detalla. Aún existe la posibilidad de que todo salga bien para Harvard. Las casas de estudio con los recursos para hacerlo están buscando soluciones en las cortes.

Mientras tanto, los 6.800 estudiantes internacionales en Harvard, junto con miles más en otras universidades y postulantes, esperan certezas. Si todo sale bien, podrán viajar, cursar posgrados con profesores destacados, aprender de otras culturas y trabajar algunos años. Es el sueño que miles de jóvenes persiguen con la mira en Estados Unidos, un destino que podría cambiar.