China ha ofrecido un préstamo a Colombia por hasta US$35.000 millones en caso de que Estados Unidos concrete su intención de bloquear el acceso a financiamiento multilateral para proyectos con participación de empresas estatales chinas. La propuesta fue confirmada por el embajador Zhu Jingyang en Bogotá, quien señaló que los recursos provendrían del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y estarían destinados a más de 100 proyectos de infraestructura en el país y en otras naciones de América Latina.

La oferta se da en medio de la reciente adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda, una iniciativa global liderada por China para fortalecer la cooperación internacional y el comercio. El acuerdo fue firmado el pasado 14 de mayo por el presidente Gustavo Petro, decisión que ha generado molestia en Washington, donde ya se han planteado restricciones desde entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

China desafía a EE. UU. y ofrece financiar más de 100 proyectos en Colombia

El embajador Zhu Jingyang aseguró que China no pretende reemplazar a Estados Unidos como socio estratégico de Colombia, sino ofrecer una alternativa sólida para el desarrollo nacional. “Venimos a sumar, no a quitar espacio”, declaró en un encuentro con la prensa local. El diplomático también criticó lo que calificó como una visión obsoleta de Estados Unidos sobre América Latina: “Colombia no es el patio trasero de nadie; es un país soberano con derecho a decidir sus alianzas”.

Los fondos chinos estarían destinados a proyectos clave para Colombia: mejores carreteras, puertos, ferrocarriles, transporte urbano, y sectores de futuro como energías limpias, economía digital e inteligencia artificial. Para Zhu, la experiencia técnica y la capacidad de ejecución de China se ajustan a las necesidades actuales del país en materia de infraestructura y modernización económica.

Comercio, infraestructura y tecnología: las cartas con las que China atrae a América Latina

Entre enero y abril de 2024, el intercambio comercial entre China y Colombia alcanzó los US$6.700 millones, con un crecimiento del 8,5 %. Este avance se debe, en parte, al aumento en exportaciones colombianas como café, aguacate, carne de res, quinoa y plátano. Mientras tanto, el gigante asiático gana terreno como proveedor, al pasar de representar el 18,4 % al 24,9 % de las importaciones colombianas en la última década.

Las tensiones con Estados Unidos se intensifican tras la advertencia del Departamento de Estado de bloquear préstamos del BID a proyectos financiados con capital chino. Para Zhu, estas restricciones son “chantajes” que limitan la soberanía colombiana y la capacidad del país de diversificar sus relaciones. “China ofrece colaboración, capital y tecnología para crear empleo y desarrollo, sin condiciones políticas”, afirmó.