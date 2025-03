El rey Carlos III fue hospitalizado por efectos secundarios de su tratamiento médico para combatir el cáncer

​El rey Carlos III del Reino Unido, con 76 años de edad, ha experimentado efectos secundarios temporales luego de recibir un tratamiento médico programado contra el cáncer, según informó el Palacio de Buckingham. Estos efectos requirieron una breve observación hospitalaria antes de volver a Clarence House, su residencia privada.

El monarca, debido a esta situación, canceló todos sus compromisos oficiales previstos para el viernes e incluso la recepción de credenciales de embajadores y actos públicos en Birmingham. El rey fue diagnosticado con cáncer en febrero de 2024 y ha estado recibiendo tratamiento desde entonces, aunque solamente la familia real sabe el tipo cáncer que enfrenta.

El rey Carlos y el retrato oficial de su coronación. Foto: BBC

¿Cuál es el estado de salud del rey Carlos III?

“Su majestad ha regresado ahora a Clarence House (la residencia real en Londres) y, como medida de precaución, el programa de mañana también será reprogramado. Su majestad desea enviar sus disculpas a todos aquellos que puedan verse afectados o decepcionados como resultado, pero el rey experimentó efectos secundarios temporales que requieren un breve período de observación”, según reportes de The Daily Mail. El problema no es tan leve, ya que que la internación ocurrió de golpe en el marco de una de sus consultas ya programadas de su tratamiento en The London Clinic.

El rey Carlos III fue diagnosticado en febrero de 2024 de cáncer, aunque desde el Palacio de Buckingham nunca revelaron detalles sobre el cuadro e incluso le dijeron a la prensa que ya había comenzado con sus “tratamientos regulares”. Pese a ello, continúa cumpliendo con sus deberes de Estado, revisa documentos gubernamentales y constantemente se reúne con el primer ministro.

¿Qué pasa si muere el rey Carlos III?



Existe una estrategia ante el posible deceso por alguna complicación en su tratamiento contra el cáncer. Si el rey Carlos III falleciera, se activaría un protocolo conocido como "Operación Menai Bridge". Justamente, este plan sirve para manejar la sucesión y los eventos tras su muerte.

Sucesión inmediata:

Su hijo mayor, el príncipe William , automáticamente se convertiría en rey (probablemente como Guillermo V ).

, automáticamente se convertiría en (probablemente como ). Su esposa, Kate Middleton , se convertiría en reina consorte .

, se convertiría en . Su hijo, el príncipe George, pasaría a ser heredero al trono.

Anuncio oficial y luto:

El Palacio de Buckingham haría el anuncio oficial.

haría el anuncio oficial. Se declararía un período de luto nacional , generalmente de 10 días.

, generalmente de 10 días. Las banderas en el Reino Unido y en otros países de la Commonwealth se izarían a media asta.

Funeral de Estado:

Se organizaría un funeral de Estado en la Abadía de Westminster, con la presencia de líderes mundiales.

Probablemente sería enterrado en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, donde descansan otros monarcas británicos.

El nuevo rey

El Consejo de Adhesión se reuniría al día siguiente de la muerte para proclamar oficialmente al nuevo monarca.

se reuniría al día siguiente de la muerte para proclamar oficialmente al nuevo monarca. La proclamación se leería desde el balcón del Palacio de St. James en Londres.

Después de esto, el nuevo rey comenzaría su reinado y, en los siguientes meses, se organizaría su ceremonia de coronación, aunque no es inmediata (Carlos III esperó casi un año después de la muerte de Isabel II).