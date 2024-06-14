HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      
Mundo

El ÚNICO país del mundo que tiene una Biblia en su bandera: está en Latinoamérica y la porta desde 1913

Hay un país cuya bandera presenta una Biblia abierta en el centro de su escudo, lo que refleja una profunda conexión con su fe.

La decisión fue codificada en el artículo 32 de la Constitución de dicha nación. Foto: composiciónLR/El Confidencial/pngtree/Wing
La decisión fue codificada en el artículo 32 de la Constitución de dicha nación. Foto: composiciónLR/El Confidencial/pngtree/Wing

Un país destaca en el mundo por tener un símbolo patrio único: una Biblia abierta en el centro de su bandera. Este distintivo, oficializado en 1913, refleja la profunda devoción católica de la nación. En un lugar donde la mayoría de la población practica el catolicismo, la elección de este símbolo no es casualidad. La Biblia y la cruz presentes en la bandera representan no solo la fe, sino también la historia y los valores de libertad y verdad que han marcado el devenir de esta nación caribeña.

Este símbolo patrio no solo destaca por su singularidad, sino que también es motivo de orgullo para los habitantes de la nación. La elección de incluir la Biblia y un versículo específico en su escudo responde a la importancia que la fe tiene en la identidad nacional y en la vida cotidiana de su gente. Además, este elemento distintivo ha generado diversas interpretaciones y reflexiones sobre su significado y su influencia en la cultura y la historia del país.

TE RECOMENDAMOS

VOCERO DE APP SE PRONUNCIA, GISELA ORTIZ Y LA LEY DE AMNISTÍA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Este es el ÚNICO país de Sudamérica que tiene más vacas que habitantes: aproximadamente 4 por persona

lr.pe

¿Cuál es el único país que tiene una Biblia en su bandera?

República Dominicana es el único país del mundo cuya bandera incluye una Biblia. Este hecho subraya la importancia de la religión en la vida de los dominicanos. El escudo nacional, diseñado por Casimiro Nemesio de Moya y oficializado en 1913, incluye una Biblia abierta en el centro. Esta decisión fue codificada en el artículo 32 de la Constitución de República Dominicana, destacando la relevancia de este símbolo en la identidad nacional.

La bandera dominicana, con sus colores azul, rojo y blanco, no solo simboliza la lucha por la independencia y la libertad, sino que también refleja una profunda devoción religiosa. La Biblia abierta en el centro del escudo, flanqueada por lanzas, banderas nacionales sin escudo, y ramos de laurel y palma, representa la verdad y la fe como pilares fundamentales de la nación.

El escudo se encuentra al centro de la bandera dominicana. Foto: RP

El escudo se encuentra al centro de la bandera dominicana. Foto: RP

PUEDES VER: El mejor país para jubilarse en 2024 está en Latinoamérica: lo comparan con Suiza y es considerado un paraíso

lr.pe

¿Qué texto bíblico muestra la bandera de República Dominicana?

La Biblia abierta en el escudo de la bandera dominicana está en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, que dice: “Conocerán la verdad y la verdad los hará libres”. Este versículo no solo tiene un profundo significado religioso, sino que también resalta un valor fundamental para la nación: la libertad. La elección de este pasaje bíblico subraya la aspiración del pueblo dominicano a vivir en verdad y libertad, principios que han guiado su historia y desarrollo.

La elección de este versículo también refleja la profunda conexión entre la fe y la identidad nacional. La verdad y la libertad, tal como se expresa en el versículo de San Juan, son valores que los dominicanos consideran esenciales para su nación. Esta integración de la fe en los símbolos patrios destaca cómo la religión y la identidad nacional están entrelazadas en la vida dominicana.

El Evangelio de San Juan ocupa el cuarto lugar dentro del Nuevo Testamento. Foto: Aleteia

El Evangelio de San Juan ocupa el cuarto lugar dentro del Nuevo Testamento. Foto: Aleteia

PUEDES VER: El país líder en consumo de pizza en Latinoamérica: no es Argentina ni México, con 5.80 kg por persona al año

lr.pe

¿Qué otras religiones se practican en República Dominicana?

Aunque el catolicismo es la religión predominante en República Dominicana, el país también es hogar de diversas comunidades religiosas. Según el censo más reciente, alrededor del 57% de la población se identifica como católica. Sin embargo, otras religiones también tienen presencia significativa en la isla. Aproximadamente el 23% de la población se identifica como protestante, con denominaciones como los bautistas, adventistas y pentecostales.

Además, hay pequeñas pero notables comunidades de otras religiones como el islam, el judaísmo y el budismo. Estas comunidades, aunque minoritarias, contribuyen a la diversidad religiosa del país y reflejan la apertura y la convivencia pacífica entre diferentes creencias. La libertad religiosa está garantizada por la Constitución dominicana, lo que permite a los ciudadanos practicar su fe libremente.

La Catedral-Basílica de Santa María la Menor. Foto: Project Expedition

La Catedral-Basílica de Santa María la Menor. Foto: Project Expedition

Notas relacionadas
El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

El país de América Latina con la peor de esperanza de vida de la OCDE, según ranking: no es Colombia ni Chile

LEER MÁS
El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puestos ocupan Brasil y Perú?

El país de América Latina con la mayor producción de oro con 130 toneladas: ¿qué puestos ocupan Brasil y Perú?

LEER MÁS
Diana Cuéllar Ledesma: “El fútbol incorpora más el talento que la cultura”

Diana Cuéllar Ledesma: “El fútbol incorpora más el talento que la cultura”

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump aprueba operaciones encubiertas en Venezuela mientras evalúa una salida negociada de Maduro, según NYT

Trump aprueba operaciones encubiertas en Venezuela mientras evalúa una salida negociada de Maduro, según NYT

LEER MÁS
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Mundo

Tribunal de Bangladesh sentencia a muerte a exprimera ministra por presuntos crímenes durante protestas

Ecuador celebra la victoria del “No” como triunfo ciudadano y un gran revés para Daniel Noboa en el referéndum

Kast y Jara pasan a segunda vuelta: estas son las claves para entender el nuevo mapa político de Chile tras elecciones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025