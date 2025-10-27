Diana Cuéllar Ledesma: “El fútbol incorpora más el talento que la cultura”

El pasado 9 de octubre, la curadora y ensayista mexicana Diana Cuéllar Ledesma ofreció un conversatorio en galería Enlace llamado “Aquí estamos. ¿Es Madrid el nuevo epicentro del arte latinoamericano?”. La actividad calzó con el contexto debido a la alta migración latinoamericana a España hoy, en la cual hallamos a no pocos artistas e intelectuales. La curadora y ensayista lleva 13 años viviendo en España y conoce las dinámicas a las que deben enfrentarse los latinoamericanos que quieren forjar una obra y un futuro profesional. Para tener más ideas al respecto, La República conversó con Diana Cuéllar Ledesma.

-España siempre ha sido un destino natural para los artistas.

-A lo largo de los años que vengo viviendo en Madrid, he visto y he sido parte de una movida cultural que se está gestando. Todavía es apresurado sacar las conclusiones de qué va a pasar con esto. Es un momento clave en el que las decisiones que se tomen en cuanto a política cultural en España van a ser muy determinantes para algo que podría convertirse en un hecho cultural sin precedentes, que hará que Madrid se convierta en el nuevo epicentro de la cultura latinoamericana.

-¿A razón de qué?

-En los últimos 15 años, las dos administraciones Trump y la situación geopolítica internacional en general, han propiciado que la migración orgánica de los latinoamericanos hacia Estados Unidos se reconduzca hacia España. Entonces, en este momento, en España está habiendo una confluencia sin precedentes de actores culturales, desde escritoras, gente de teatro, músicos, artistas plásticos, filósofos y pensadoras, y eso por no mencionar un inmenso número de gente que se dedica a la industria cultural. En Madrid somos un número importante de artistas. Como seguramente sabes, para la anterior Bienal de Venecia fue un hecho histórico que, por primera vez, una artista que no era nacida en España, como la peruana Sandra Gamarra, representó a España en la Bienal de Venecia, que es el evento artístico con mayor visibilidad del mundo. Se está configurando un cambio y hacia eso estoy abocada como pensadora.

-Pero no solo se debe a la administración Trump.

-No. Esto hay que pensarlo de cara a muchos países de la región. Está yendo también la élite económica latinoamericana. Las élites están sacando los capitales y se están yendo a España. Entonces, es un fenómeno multicausal y multifactorial, pero yo lo resumo en tres. Por una parte, la política de hostilidad de los Estados Unidos. Por otra parte, las crisis de países latinoamericanos como México y Venezuela. Por ejemplo, Venezuela es el gran exportador en este momento. Y el tercer factor, España está dando muchas facilidades para acoger a esta migración.

Diana Cuéllar Ledesma: "Lo justo es que, así como aportamos, tengamos también un reconocimiento en términos simbólicos culturales". Foto: Sonia Cunliffe.

-¿Están a la altura las autoridades culturales?

-No sé si son capaces de entenderlo más allá de números en economía, porque a nivel económico esto sí está muy bien planeado. España implementó una política, que la Unión Europea mandó a pararlo, que se llamaba la Golden Visa para atraer capital latinoamericano. Cualquier ciudadano de países latinoamericanos que hiciera una inversión inmobiliaria en España por más de medio millón de euros, automáticamente tenía el permiso de residencia. Entonces, ¿eso de qué te habla? De que sí hay una política pensada para aprovechar ese flujo migratorio en términos económicos, pero no la hay en términos culturales. Por eso suelo decir que el fútbol incorpora más el talento extranjero que la cultura.

-¿El fútbol sabe premiar la meritocracia?

-El fútbol lo está haciendo mejor porque los equipos fichan a los jugadores que merecen la pena, sean de Brasil, sean de los países árabes o africanos. Y la política cultural es muy compleja, está atravesada por muchos temas de políticas identitarias, de nacionalismos que aún existen, de cuotas. No sé hasta qué punto España y sus autoridades culturales están sabiendo leer el momento tan crucial que están viviendo.

-¿Hacia dónde corren los vientos?

-Uno de cada cinco migrantes en Madrid es latino. En Madrid y en Cataluña, que son los grandes epicentros en España, los latinos triplicamos la migración de personas de Asia. Durante mucho tiempo fueron los chinos o los rumanos. Es un caso que ya se ha visto en Estados Unidos, pero que aquí tiene unos matices muy particulares por el idioma, por los lazos históricos que unen a los pueblos, a los países latinoamericanos con España. El voto latino va a empezar a ser importante o ya lo está siendo para la política local y dentro de eso la política cultural también empieza a ubicarnos o a encasillarnos en un espectro.

-¿En qué sentido?

-Por ejemplo, como pensadora latina se me pide o se me invita, se me convoca, únicamente cuando se trata de cosas latinas. O sea, vamos a decir que no tengo derecho a lo universal, tengo que estar siempre pensando, hablando y trabajando en cosas latinoamericanas y muy politizado hacia el discurso colonial. Entonces, cuando te sales de las coordenadas en las que la política cultural española quiere verte, se descompone la matrix.

-Hace un momento mencionaste las cuotas. Lo de las cuotas genera mucho ruido.

-Las cuotas pueden ser un primer paso y se tienen que implementar con mucho cuidado, pero son un primer paso que ayuda a ampliar una pluralidad que de otra manera no va a funcionar. Si tú te rompes una pata, necesitas una muleta para poder caminar otra vez. Lo que se trata es que la muleta te ayude un rato y después ya se pueda emprender un camino, una marcha, una carrera hacia una sociedad mucho más plural y que sea también más justa. Los migrantes somos gente que trabaja, gente que paga sus impuestos, gente que aporta a la sociedad. Lo justo es que, así como aportamos, tengamos también un reconocimiento en términos simbólicos culturales.