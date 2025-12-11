Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y fase previa de Copa Libertadores
Alianza Lima busca reforzar su plantilla con la intención de mejorar su desempeño en la Liga 1 y pelear por llegar a lo más alto en la Copa Libertadores, donde iniciará en la fase previa tras obtener el Perú 4.
Alianza Lima ya se prepara para la próxima temporada de la Liga 1 tras una campaña para el olvido. Los blanquiazules están realizando cambios en su plantilla, empezando por la salida de Néstor Gorosito, quien fue el primero en despedirse oficialmente del club. Sin embargo, mientras algunos se van, otros llegan, y el equipo buscará reforzarse con nuevas incorporaciones tras varias bajas.
Recientemente, surgió el rumor sobre la posible llegada del argentino Pablo Guedes, quien asumiría el rol dejado por 'Pipo', un técnico conocido por su disciplina y su obsesión por el orden táctico en los entrenamientos. Por el momento, no hay confirmación oficial.
Posibles fichajes de Alianza Lima
Alianza Lima busca reforzarse con nuevos jugadores que le permitan mejorar su desempeño, especialmente en la Liga 1 y la Copa Libertadores, considerando que la temporada 2026 será extensa para el club. Entre los nombres más comentados figura Jairo Vélez, campeón con Universitario de Deportes, así como Alejandro Duarte, quien llegaría para competir por el puesto con Guillermo Viscarra.
- Federico Girotti
- Alejandro Duarte
- Octavio Rivero
- Andrés Vombergar
- Cristian Carbajal
- Paolo Reyna
- Darwin Machís
- Junior Marabel
- Azarias Londoño
Fichajes de Alianza Lima para el 2026
Por el momento, el único fichaje oficial del conjunto íntimo es Jairo Vélez, quien fue confirmado este jueves 11 de diciembre a través de las redes sociales del club. El exjugador de César Vallejo y Universitario ha generado gran expectativa entre los hinchas, especialmente por su desempeño en la 'U', donde en varios momentos del torneo fue clave.
Jairo Vélez fue oficializado por Alianza Lima. Foto: Alianza Lima
¿Qué jugadores han renovado con Alianza Lima?
Una de las principales renovaciones de Alianza Lima fue la del central Renzo Garcés, pilar fundamental en la defensa del conjunto blanquiazul. La institución lo anunció a través de sus redes sociales.
Renzo Garcés renovó con Alianza Lima: Foto: Alianza Lima
¿Qué jugadores no siguen en Alianza Lima para la Liga 1 2026?
Los primeros jugadores que deberán seguir un camino distinto al del club fueron Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique, quienes llegaron recién esta temporada, a ellos se les suma Ricardo Lagos. Además de ellos, Hernán Barcos también fue oficializado este jueves 11 de diciembre, fecha en la que el club le dedicó un emotivo video de despedida.