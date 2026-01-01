No fueron los mejores recuerdos. Javier Rabanal, actual técnico de Universitario de Deportes, habló sobre los momentos difíciles que le tocó vivir, cuando radicaba en Ecuador mientras dirigía a Independiente del Valle.

El técnico español no fue ajeno a lo que tuvo que pasar en Ecuador. En una entrevista a Radio Marca Tenerife, contó momentos muy duros que le tocó presenciar cuando era entrenador de Independiente del Valle, como por ejemplo, la muerte de sus propios vecinos. "Me alquilaron una casa los vecinos de al frente, los mataron, en su casa, al frente de mi casa, estando yo en casa. Tuve que cambiar de vivienda ", mencionó el estratega.

Javier Rabanal recordó lo que vivió cuando dirigía en Ecuador

Si bien, como estratega, tuvo buenos recuerdos en el fútbol, Rabanal lamentó mucho lo que le tocó presenciar en Ecuador. Vivir la muerte de sus vecinos, lo obligó a mudarse por temas de seguridad. "Me tuve que mudar a una comunidad más pequeña, pero con mucha mayor seguridad, seguridad privada y demás. Esa es lo peor que me he visto", lamentó el actual entrenador de Universitario.

Además de ello, mencionó que ni los propios futbolistas son ajenos a toda esta realidad, debido a que se han visto casos recientes de asesinatos a jugadores. "Este año, el número 10 del Juvenil B (Independiente del Valle) se fue a casa con su familia y dos personas disfrazadas de policías los mataron a todos, incluido al chico. Y esta semana, Mario Pineida, el lateral de Barcelona de Guayaquil. Fue a la carnicería y le pegaron cinco tiros. Eso es Ecuador", condenó Rabanal.

¿Qué equipos dirigió Javier Rabanal?

El actual técnico de Universitario sólo ha dirigido en primera división a Independiente del Valle de Ecuador, pero tiene experiencia como asistente técnico y en el fútbol de menores.