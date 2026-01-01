HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?
¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     ¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     ¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?     
Deportes

Javier Rabanal, DT de Universitario, recordó asesinato de sus vecinos durante estadía en Ecuador: "Los mataron frente a mi casa"

El actual entrenador de Universitario de Deportes, se refirió acerca de los hechos que vivió cuando dirigía a Independiente del Valle.

Javier Rabanal, técnico de Universitario, recordó asesinato de sus vecinos durante estadía en Ecuador. Foto: Composición LR
Javier Rabanal, técnico de Universitario, recordó asesinato de sus vecinos durante estadía en Ecuador. Foto: Composición LR

No fueron los mejores recuerdos. Javier Rabanal, actual técnico de Universitario de Deportes, habló sobre los momentos difíciles que le tocó vivir, cuando radicaba en Ecuador mientras dirigía a Independiente del Valle.

El técnico español no fue ajeno a lo que tuvo que pasar en Ecuador. En una entrevista a Radio Marca Tenerife, contó momentos muy duros que le tocó presenciar cuando era entrenador de Independiente del Valle, como por ejemplo, la muerte de sus propios vecinos. "Me alquilaron una casa los vecinos de al frente, los mataron, en su casa, al frente de mi casa, estando yo en casa. Tuve que cambiar de vivienda ", mencionó el estratega.

PUEDES VER: Calendario deportivo 2026 con los eventos más esperados del año: Mundial, Rally Dakar y UFC Casa Blanca

lr.pe

Javier Rabanal recordó lo que vivió cuando dirigía en Ecuador

Si bien, como estratega, tuvo buenos recuerdos en el fútbol, Rabanal lamentó mucho lo que le tocó presenciar en Ecuador. Vivir la muerte de sus vecinos, lo obligó a mudarse por temas de seguridad. "Me tuve que mudar a una comunidad más pequeña, pero con mucha mayor seguridad, seguridad privada y demás. Esa es lo peor que me he visto", lamentó el actual entrenador de Universitario.

Además de ello, mencionó que ni los propios futbolistas son ajenos a toda esta realidad, debido a que se han visto casos recientes de asesinatos a jugadores. "Este año, el número 10 del Juvenil B (Independiente del Valle) se fue a casa con su familia y dos personas disfrazadas de policías los mataron a todos, incluido al chico. Y esta semana, Mario Pineida, el lateral de Barcelona de Guayaquil. Fue a la carnicería y le pegaron cinco tiros. Eso es Ecuador", condenó Rabanal.

PUEDES VER: El potente once de Alianza Lima con Federico Girotti como '9' para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026

lr.pe

¿Qué equipos dirigió Javier Rabanal?

El actual técnico de Universitario sólo ha dirigido en primera división a Independiente del Valle de Ecuador, pero tiene experiencia como asistente técnico y en el fútbol de menores.

  • Willem II - Divisiones menores (Países Bajos)
  • PSV - Asistente técnico (Países Bajos)
  • Independiente del Valle - Divisiones menores (Ecuador)
  • Independiente del Valle - Plantel profesional (Ecuador)
Notas relacionadas
Hinchas de Peñarol ilusionados por la llegada de Sebastián Britos tras su paso por Universitario: “El mejor arco del país”

Hinchas de Peñarol ilusionados por la llegada de Sebastián Britos tras su paso por Universitario: “El mejor arco del país”

LEER MÁS
Universitario contra Deportivo Wanka: día, hora y canal del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

Universitario contra Deportivo Wanka: día, hora y canal del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Universitario hace oficial fichaje de Héctor Fétoli para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Un rayo para el tricampeón"

Universitario hace oficial fichaje de Héctor Fétoli para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Un rayo para el tricampeón"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

LEER MÁS
Universitario llegó a un acuerdo con Racing Club para el préstamo por un año del extremo Héctor Fertoli

Universitario llegó a un acuerdo con Racing Club para el préstamo por un año del extremo Héctor Fertoli

LEER MÁS
Sebastián Britos se convirtió en flamante refuerzo de Peñarol para la Copa Libertadores tras su paso por Universitario

Sebastián Britos se convirtió en flamante refuerzo de Peñarol para la Copa Libertadores tras su paso por Universitario

LEER MÁS
Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: ''Es hora de honrar el legado de este club''

Pedro Gallese habla por primera vez luego de ser fichado como nuevo arquero del Deportivo Cali: ''Es hora de honrar el legado de este club''

LEER MÁS
Ángelo Campos fue presentado como el flamante fichaje de UTC tras dejar Alianza Lima: "Seguridad para el arco"

Ángelo Campos fue presentado como el flamante fichaje de UTC tras dejar Alianza Lima: "Seguridad para el arco"

LEER MÁS
Hinchas de Peñarol ilusionados por la llegada de Sebastián Britos tras su paso por Universitario: “El mejor arco del país”

Hinchas de Peñarol ilusionados por la llegada de Sebastián Britos tras su paso por Universitario: “El mejor arco del país”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Grupo de K-pop BTS anuncia lanzamiento de nuevo disco en marzo y una gira mundial tras completar el servicio militar obligatorio

Comando Sur de Estados Unidos lanza dos ataques a 'narcolanchas' y deja ocho muertos en total

Deportes

Partidos de hoy, 1 de enero del 2026: ¿a qué hora y dónde ver la Premier League y el fútbol internacional?

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

Universitario se quedó con los puntos en la Liga Peruana de Vóley: Comisión de Justicia de la FPV desestimó apelación de Alianza Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Pataz: enfrentamiento en zona minera dejó 3 personas fallecidas a vísperas de Año Nuevo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025