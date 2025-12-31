Universitario llegó a un acuerdo con Racing Club para el préstamo por un año del extremo Héctor Fertoli

Universitario comenzó con el pie derecho este 2026. Luego de oficializarse la incorporación del delantero hispano-senegalés Sekou Gassama, un nuevo nombre se suma al equipo dirigido por el español Javier Rabanal: se trata del extremo argentino Héctor Fertoli, quien en la pasada temporada defendió a Tigre de su país a préstamo desde Racing Club.

El “Rayo”, como es apodado el refuerzo crema, jugó en el elenco “Matador” 19 partidos oficiales, registrando dos goles y una asistencia. Si bien esas cifras no destacan su capacidad, Fertoli se puede desempeñar como extremo por izquierda, también lo puede hacer como interior o mediapunta, posiciones donde luchará el puesto con Jairo Concha y Martín Pérez-Guedes. Su polifuncionalidad es una de los aspectos que más resaltan en él y ha llamado la atención del español Rabanal.

El argentino de 31 años llegará a la “U” cedido por todo el 2026 con opción a compra. Su mejor campaña se dio en la temporada 2017/18, cuando defendió a Newell’s Old Boys y disputó 31 compromisos, con cuatro tantos y seis habilitaciones. Fertoli debe estar llegando entre hoy y mañana a nuestra capital para pasar los exámenes médicos y luego unirse a la pretemporada en Campo Mar.

Defiende a su goleador

El fichaje del atacante Sekou Gassama ha traído diversos comentarios en los hinchas de la “U”. Unos aseguran que será un buen competidor de Alex Valera en la delantera, mientras que otros cuestionan su falta de gol.

Franco Velazco, administrador temporal de la “U”, salió a darle su apoyo. “La gente que critica no sabe lo que pasa en la interna. Hay tantos estúpidos que hablan por Sekou Gassama. Él tiene un problema familiar muy delicado, que esperemos se pueda solucionar”, dijo para ‘Tiempo Crema’.