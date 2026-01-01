Se acabó la novela. La Comisión de Justicia de la FPV desestimó la apelación de Alianza Lima y le confirmó los puntos para Universitario en la Liga Peruana de Vóley 2025. Un mal cambio en el sexteto aliancista, al poner 4 extranjeras en cancha, desencadenó un fuerte reclamo en Universitario. El entrenador blanquiazul reaccionó tarde y el árbitro no impidió que otra jugadora ingresa a la cancha al ver su planilla.

El conjunto aliancista fue superior de inicio a fin e incluso derrotó 3-0 a la 'U', pero un pequeño error terminó arruinando el resultado final. El popular club de Ate presentó la queja y la Federación Peruana de Vóley le dio la razón. El reglamento del torneo puso en jaque-mate a Alianza.

¿Qué dijo la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Vóley?

La Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Vóley desestimó la apelación presentada por Alianza Lima, confirmando así la decisión a favor de Universitario de Deportes. Esta resolución se convierte en la última instancia del proceso, dejando a los íntimos sin opciones para revertir el fallo que favorece a su eterno rival. La controversia se centra en la interpretación de las normativas que rigen el torneo, lo que ha generado un intenso debate entre los seguidores de ambos clubes.

De acuerdo con el comunicado oficial de la FPV, el club íntimo cometió una infracción al numeral 11.1 de las Bases del Campeonato 2025/2026. Esta violación provocó la activación inmediata del artículo 361 del Reglamento General, dado que establece que el incumplimiento conlleva una sanción de derrota automática pese a la victoria en el marcador por 3-0.

¿Cuál es el siguiente partido de Universitario en la Liga de Vóley?

El siguiente encuentro de Universitario será ante Deportivo Wanka, el próximo 3 de enero de 2026 por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley. Las 'cremas' se mantienen en la cima de la tabla con 27 unidades, junto a la Universidad San Martín. Atrás de ellas se encuentran Alianza Lima y Regatas Lima.