Deportes

Hernán Barcos fue presentado como nuevo jugador de FC Cajamarca: "El 'Pirata' ha encontrado su nuevo puerto"

Este jueves 1 de enero, el equipo recién ascendido a la Liga 1 anunció por todo lo alto la llegada del exgoleador de Alianza Lima tras varios días de espera.

Hernán Barcos jugará en el vigente campeón de la Liga 2. Foto: FC Cajamarca
Hernán Barcos jugará en el vigente campeón de la Liga 2. Foto: FC Cajamarca

El año nuevo trajo la noticia más esperada por todos los hinchas de FC Cajamarca. Este jueves 1 de enero, el club recién ascendido a la Liga 1 hizo oficial el fichaje de Hernán Barcos, delantero bicampeón con Alianza Lima, quien buscará seguir vigente en el fútbol peruano con una nueva camiseta.

"La dirigencia de FC Cajamarca hizo todo lo posible y logró incorporar a un futbolista con experiencia, jerarquía y goles, brindándonos con más fuerza la ilusión de toda una ciudad que quiere atreverse a soñar en grande", se oye en el video de presentación del 'Pirata', compartido a través de las redes sociales del cuadro cajamarquino.

PUEDES VER: Prensa colombiana se rinde a Gallese tras fichar por Deportivo de Cali: 'Es altísima calidad, es un líder de 8 puntos'

lr.pe

"Un futbolista referente llega para defender nuestro orgullo. Un pirata ha encontrado en nuestra ciudad su nuevo puerto y ha arribado. La nueva era ha empezado y con ello la ilusión de todo un pueblo. Pero el 'Pirata' no puede navegar solo. Familia e hinchada cajamarquina, necesitamos de tu aliento e inacabable apoyo en el graderío fecha a fecha. Ellos serán nuestra fuerza para dejar todo en el terreno de juego. Juntos por la gloria. Bienvenido a tu nueva casa, Hernán Barcos", refiere la parte final del clip.

¿Por qué demoró la presentación de Hernán Barcos?

Si bien las negociaciones entre Barcos y FC Cajamarca iniciaron semanas atrás, el anuncio oficial recién se pudo hacer este año por temas contractuales con el exclub del delantero. Así lo reveló Carlos Silvestri, DT del elenco norteño, en diálogo con Depor.

Previamente, el equipo azul y amarillo ya había concretado los fichajes de Matías Almirón, Alexis Rodas, Samuel Aspajo, Pablo Lavandeira y Jonathan Betancourt. Ellos no serán los únicos refuerzos, pues se tiene previsto que más futbolistas se sumen en los próximos días.

PUEDES VER: Universitario se quedó con los puntos en la Liga Peruana de Vóley: FPV desestimó apelación de Alianza Lima

lr.pe

¿Qué otros exjugadores de Alianza Lima fichará FC Cajamarca?

En la lista de posibles incorporaciones para el nuevo inquilino de primera división destacan varios nombres con pasado blanquiazul, algunos de ellos incluso campeones. Se trata de Arley Rodríguez, Ricardo Lagos, Carlos Gómez, Said Peralta, Sebastien Pinéau y Mauricio Arrasco,

