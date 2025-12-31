El fichaje de Pedro Gallese por el Deportivo Cali ha despertado una gran expectativa entre los hinchas del conjunto caleño. Luego de que se hiciera oficial la llegada del arquero peruano, el popular ‘Pulpo’ compartió sus primeras impresiones tras sellar su vínculo con el combinado 'azucarero', y expresó su entusiasmo y compromiso en un video difundido por el club colombiano.

¿Qué dijo Pedro Gallese tras fichar por el Deportivo Cali?

Mediante un video publicado por el Deportivo Cali, se observa al arquero peruano posando con la camiseta vallecaucana y dando sus primeros pasos en el Estadio Palmaseca. La confirmación de su fichaje ha causado gran alboroto y expectativa en la prensa colombiana, ya que se espera que se convierta en el portero titular del conjunto caleño.

En su primer contacto con el área de prensa ‘azucarera’, Pedro Gallese manifestó su satisfacción por haber fichado por el equipo colombiano. En sus declaraciones, afirmó que está preparado para asumir el reto de defender el arco del Deportivo Cali.

“Estoy preparado para cualquier reto. Soy muy competitivo, siempre salgo a ganar. Todos tenemos hambre de gloria; estoy en un hermoso estadio que espera días de gloria. Es hora de honrar el legado de todos los que hicieron grande este escudo”, dijo.

¿De qué club proviene Pedro Gallese?

Pedro Gallese fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Deportivo Cali luego de culminar su etapa en el Orlando City SC de la Major League Soccer (MLS), institución en la que permaneció durante seis temporadas. Tras cerrar su ciclo en el fútbol estadounidense, el guardameta peruano decidió dar un nuevo paso en su carrera y sumarse al balompié colombiano.

El popular ‘Pulpo’ se incorpora al conjunto ‘verdiblanco’ en condición de jugador libre y firmó un contrato por dos temporadas. Su llegada busca fortalecer la portería del Deportivo Cali de cara a la campaña 2026, con el objetivo de aportar jerarquía, experiencia internacional y liderazgo en el reto de devolver al club ‘azucarero’ a los primeros planos de la Liga BetPlay.