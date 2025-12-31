¿Qué partidos se juegan mañana 1 de enero? fixture, horarios y donde ver los primeros encuentros en año nuevo 2026
El 1 de enero de 2026, el fútbol regresa con intensidad, con varios partidazos tanto en la Premier League como en la Championship.
El 2026 llega recargado de mucho fútbol, a pesar de que la mayoría de competiciones entran en un pequeño receso. Ligas importantes como la Premier League, la competición más competitiva del mundo, tienen partidos que inaugurarán el año, con encuentros que tienen como protagonistas a Manchester City y Liverpool.
Es en este contexto que desde Inglaterra se cerrará la fecha 19 este mismo jueves 1 de enero del 2026. No obstante, no solo hay Premier, pues también está la segunda división, que contará con partidos muy atractivos como Hull City contra Stoke City o Queens Park Rangers, que se enfrentará al Norwich.
Partidos del 1 de enero, Premier League
Para este 1 de enero, los partidos más llamativos lo protagonizarán Liverpool, Tottenham y Manchester City, quien está en la pelea por el liderato que actualmente ocupa el Arsenal.
- Crystal Palace vs Fulham
- Hora: 12.30 p.m.
- Canal: Disney Plus
- Liverpool vs Leeds Utd
- Hora: 12.30 p.m.
- Canal: ESPNS, Disney Plus
- Brentford vs Tottenham
- Hora: 3.00 p.m.
- Canal: Disney Plus
- Sunderland vs Manchester City
- Hora: 3.00 p.m.
- Canal: ESPN, Disney
Partidos del 1 de enero, Championship
No obstante, también desde Inglaterra, la segunda división tendrá encuentros atractivos para este inicio de año.
- Hull vs Stoke
- Hora:10.00 a.m.
- Canal: Paramount+
- QPR vs Norwich
- Hora: 10.00 a.m.
- Canal: Paramount+
- Watford vs Birmingham
- Canal: 10.00 a.m.
- Canal: Paramount+
- Sheffield Utd vs Leicester
- Hora: 12.30 a.m.
- Canal: Disney Plus