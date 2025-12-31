HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

¿Qué partidos se juegan mañana 1 de enero? fixture, horarios y donde ver los primeros encuentros en año nuevo 2026

El 1 de enero de 2026, el fútbol regresa con intensidad, con varios partidazos tanto en la Premier League como en la Championship.

Fixture de los partidos para este 1 de enero. Foto: composición LR/ Manchester City/Liverpool
Fixture de los partidos para este 1 de enero. Foto: composición LR/ Manchester City/Liverpool

El 2026 llega recargado de mucho fútbol, a pesar de que la mayoría de competiciones entran en un pequeño receso. Ligas importantes como la Premier League, la competición más competitiva del mundo, tienen partidos que inaugurarán el año, con encuentros que tienen como protagonistas a Manchester City y Liverpool.

Es en este contexto que desde Inglaterra se cerrará la fecha 19 este mismo jueves 1 de enero del 2026. No obstante, no solo hay Premier, pues también está la segunda división, que contará con partidos muy atractivos como Hull City contra Stoke City o Queens Park Rangers, que se enfrentará al Norwich.

PUEDES VER: El potente once de Alianza Lima con Federico Girotti como '9' para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026

lr.pe

Partidos del 1 de enero, Premier League

Para este 1 de enero, los partidos más llamativos lo protagonizarán Liverpool, Tottenham y Manchester City, quien está en la pelea por el liderato que actualmente ocupa el Arsenal.

  • Crystal Palace vs Fulham
  • Hora: 12.30 p.m.
  • Canal: Disney Plus
  • Liverpool vs Leeds Utd
  • Hora: 12.30 p.m.
  • Canal: ESPNS, Disney Plus
  • Brentford vs Tottenham
  • Hora: 3.00 p.m.
  • Canal: Disney Plus
  • Sunderland vs Manchester City
  • Hora: 3.00 p.m.
  • Canal: ESPN, Disney

PUEDES VER: Federico Girotti revela qué es lo primero que hará al conocer a Paolo Guerrero tras fichar por Alianza Lima: “Voy a aprender mucho”

lr.pe

Partidos del 1 de enero, Championship

No obstante, también desde Inglaterra, la segunda división tendrá encuentros atractivos para este inicio de año.

  • Hull vs Stoke
  • Hora:10.00 a.m.
  • Canal: Paramount+
  • QPR vs Norwich
  • Hora: 10.00 a.m.
  • Canal: Paramount+
  • Watford vs Birmingham
  • Canal: 10.00 a.m.
  • Canal: Paramount+
  • Sheffield Utd vs Leicester
  • Hora: 12.30 a.m.
  • Canal: Disney Plus
