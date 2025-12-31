El 2026 llega recargado de mucho fútbol, a pesar de que la mayoría de competiciones entran en un pequeño receso. Ligas importantes como la Premier League, la competición más competitiva del mundo, tienen partidos que inaugurarán el año, con encuentros que tienen como protagonistas a Manchester City y Liverpool.

Es en este contexto que desde Inglaterra se cerrará la fecha 19 este mismo jueves 1 de enero del 2026. No obstante, no solo hay Premier, pues también está la segunda división, que contará con partidos muy atractivos como Hull City contra Stoke City o Queens Park Rangers, que se enfrentará al Norwich.

Partidos del 1 de enero, Premier League

Para este 1 de enero, los partidos más llamativos lo protagonizarán Liverpool, Tottenham y Manchester City, quien está en la pelea por el liderato que actualmente ocupa el Arsenal.

Crystal Palace vs Fulham

Hora: 12.30 p.m.

Canal: Disney Plus

Liverpool vs Leeds Utd

Hora: 12.30 p.m.

Canal: ESPNS, Disney Plus

Brentford vs Tottenham

Hora: 3.00 p.m.

Canal: Disney Plus

Sunderland vs Manchester City

Hora: 3.00 p.m.

Canal: ESPN, Disney

Partidos del 1 de enero, Championship

No obstante, también desde Inglaterra, la segunda división tendrá encuentros atractivos para este inicio de año.