Fútbol Peruano

Fichajes Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

A pesar de la crisis presente en Alianza Lima tras quedar fuera de la fase de grupos de Libertadores, el club sigue moviéndose en el mercado de fichajes. Revisa las bajas, fichajes y renovaciones.

Alianza Lima jugará la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores en el 2026. Foto: composición LR/Omar Neyra
Alianza Lima jugará la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores en el 2026. Foto: composición LR/Omar Neyra

Alianza Lima afronta una crisis luego de perder contra Sporting Cristal y quedarse sin opciones de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este escenario alteró por completo la planificación de la gerencia deportiva con miras al próximo año, pues en los siguientes días tendrán que definir a su nuevo comando técnico y acelerar la pretemporada.

Otro aspecto que preocupa a los aficionados blanquiazules son los fichajes. Quedarse como Perú 4 en el certamen continental impidió que los victorianos aseguren un importante premio económico. Además, el no contar con un entrenador repercute en las contrataciones.

lr.pe

Fichajes de Alianza Lima para el 2026

En medio de este complejo panorama, la institución íntima estuvo moviéndose en el mercado de fichajes. La directiva ya cuenta con acuerdos para sumar 4 futbolistas a su plantel. Uno de los nombres más llamativos de la lista es el de Jairo Vélez, quien viene de consagrarse en la Liga 1 con Universitario de Deportes.

  • D' Alesandro Montenegro (proviene ADT de Tarma)
  • Cristian Carvajal (proviene de Sport Boys)
  • Alejandro Duarto (proviene de Sporting Cristal)
  • Jairo Vélez (proviene de César Vallejo).

¿Qué jugadores han renovado con Alianza Lima?

Hasta el momento, solo se anunció la renovación del veloz extremo Eryc Castillo, el ecuatoriano amplió su vínculo hasta el 2028. Por su parte, los otros experimentados que seguirán en el plantel son Fernando Gaibor y Guillermo Viscarra.

¿Qué jugadores se van de Alianza Lima?

Alianza Lima anunció la salida del entrenador Néstor Gorosito luego de no lograr clasificar a fase de grupos de la Conmebol Libertadores. A falta de comunicado oficial, hay varios jugadores que no continuarían en el club.

  • Angelo Campos
  • Guillermo Enrique
  • Ricardo Lagos
  • Pablo Cepellini
  • Álan Cantero
  • Hernán Barcos.

Rumores de Alianza Lima para el 2026

En las últimas horas, empezaron a sonar los nombres del técnico argentino Omar De Felippe y el venezolano Darwín Machís. Por otra parte, otro jugador que estría en la mira es el experimentado Luis Advíncula.

