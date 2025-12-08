Alianza Lima vs Osasco EN VIVO | Las campeonas peruanas debutan en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 este martes 9 de diciembre. Ambas escuadras se verán las caras en el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu, a partir de las 6.30 p. m. (hora de Perú) y 8.30 p. m. (hora de Brasil), y la transmisión estará a cargo de la señal de Latina TV. Asimismo, podrás seguir el punto a punto de este partido a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

La participación del equipo comandado por Facundo Morando despierta mucha expectativa entre los aficionados, pues estar será la primera vez que un club peruano dice presente en la máxima competición.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Osasco?

En Perú, el partido Alianza Lima vs Osasco por la fecha 1 del Mundial de Clubes de Vóley se jugará desde las 6.30 p. m. Conoce la guía de horarios para otros partidos.

México: 5.30 p. m.

Colombia y Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (miércoles 10).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Osasco?

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Osasco será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2) y SporTV 2.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Osasco ONLINE?

Si deseas ver el Alianza Lima vs Osasco por internet, debes conectarte a la aplicación de Latina TV y la plataforma VBTV de la Volleyball World. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este partidazo.

Primer partido de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Foto: Alianza Lima vóley

Grupo de Alianza Lima en Mundial de Vóley

Alianza Lima (Perú)

Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil)

Savino Del Bene Scandicci (Italia)

Zhetysu VC (Kazajistán).

Partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley

Alianza Lima vs Osasco São Cristóvão Saúde | martes 9 de diciembre | 6.30 p. m. (hora peruana)

Alianza Lima vs Zhetysu VC | miércoles 10 de diciembre | 11.30 a. m. (hora peruana)

Alianza Lima vs Savino Del Bene Scandicci | jueves 11 de diciembre | 3.00 p. m. (hora peruana).

Convocadas de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley

El entrenador Facundo Morando citó a 15 voleibolistas para afrontar el certamen en territorio brasileño.