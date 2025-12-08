Confirmados ya los 18 equipos que jugarán la Liga 1 2026, el mercado de fichajes del fútbol peruano ha empezado a moverse desde las últimas semanas. El campeón Universitario de Deportes, al igual que clubes importantes como Alianza Lima y Cusco FC, ya realizaron anuncios oficiales acerca de la conformación de sus planteles para el próximo año, pero otros como Sporting Cristal aún no se pronuncian.

Además de los representantes peruanos en Copa Libertadores, las escuadras que participarán en la Copa Sudamericana también han empezado a moverse en este cierre de año. De la misma forma, los que se quedaron a poco de alcanzar un cupo para torneos internacionales, los que se salvaron de la baja y los recién ascendidos ya gestionan nuevas incorporaciones con el objetivo de apuntar a ser animadores del campeonato local en la próxima temporada.

Universitario de Deportes

En el caso de la 'U', solo se ha hecho oficial la salida de Britos, Costa y Churín. El regreso de Romero es cuestión de tiempo, mientras que la novela por Vélez podría no haber llegado a su fin todavía.

Altas: Diego Romero (vuelve del préstamo)

Bajas: Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez (por confirmar)

Renovaciones: -

Alianza Lima

El club íntimo comunicó que 'Pipo' Gorosito dejará de ser el DT tras la eliminación en los playoffs. El resto de noticias acerca de fichajes o salidas por el momento se mantienen como rumores, a la espera de oficialización.

Altas: Jairo Vélez (por confirmar), Alejandro Duarte (por confirmar), D'Alessandro Montenegro (por confirmar), Cristian Carbajal (por confirmar)

Bajas: Néstor Gorosito (DT), Hernán Barcos (por confirmar), Ángelo Campos (por confirmar), Guillermo Enrique (por confirmar), Ricardo Lagos (por confirmar), Pablo Ceppelini (por confirmar), Alan Cantero (por confirmar),

Renovaciones: Eryc Castillo, Fernando Gaibor (por confirmar).

Sporting Cristal

Altas: -

Bajas: Alejandro Duarte (por confirmar), Nicolás Pasquini (por confirmar), Jhilmar Lora (por confirmar)

Renovaciones: Martín Távara (por confirmar), Rafael Lutiger (por confirmar), Irven Ávila (por confirmar),

Cusco FC

Altas: Gabriel Carabajal, José Manzaneda, Gu Rum Choi, Diego Soto, José Bolívar

Bajas: -

Renovaciones: Miguel Rondelli (DT)

FBC Melgar

Altas: Pablo Erustes (por confirmar)

Bajas: Mariano Barreda (préstamo), Percy Liza (préstamo)

Renovaciones: Horacio Orzán, Ricardo Farro

Alianza Atlético

Altas: Federico Urciuoli (DT), Mariano Barreda (préstamo)

Bajas: Gerardo Ameli (DT), Agustín Graneros

Renovaciones: -

Deportivo Garcilaso

Altas: Hernán Lisi (DT), Percy Liza (préstamo), Agustín Graneros

Bajas: Carlos Bustos (DT), Pablo Erustes (por confirmar)

Renovaciones: Aldair Salazar, Patrick Zubczuk

Cienciano

Altas: Claudio Núñez (por confirmar)

Bajas: Beto da Silva

Renovaciones: -

Los Chankas

Altas: Gonzalo Rizzo, Jarlín Quintero, Janio Pósito, Brayan Guevara, Abdiel Ayarza

Bajas: José Manzaneda

Renovaciones: Franco Torres, Héctor González, Oshiro Takeuchi, Ayrthon Quintana, Adrián Quiroz, Hairo Camacho, Franco Saravia, Christian Velarde, Jorge Palomino, Carlos Pimienta, Kelvin Sánchez, Félix Espinoza, David Gonzáles

ADT

Altas: -

Bajas: Gu Rum Choi, D'Alessandro Montenegro (por confirmar)

Renovaciones: -

Sport Huancayo

Altas: Yorleys Mena (por confirmar)

Bajas: Janio Pósito

Renovaciones: Javier Saguinetti, Yonathan Murillo

Atlético Grau

Altas: -

Bajas: Diego Soto, José Bolívar

Renovaciones: -

Comerciantes Unidos

Altas: -

Bajas: -

Renovaciones: -

Sport Boys

Altas: -

Bajas: Cristian Carbajal (por confirmar), Jesús Huamán, Enzo De la Peña, Fidel Martínez, Gilmar Rodríguez, Benjamín Villalta, Fabrizio Roca, Axel Domínguez, Rodrigo Colombo, Emile Franco, Matías Almirón, Jorge Ríos

Renovaciones: -

Juan Pablo II

Altas: Christian Cueva

Bajas: Santiago Acasiete (DT)

Renovaciones: -

UTC

Altas: -

Bajas: Jarlín Quintero

Renovaciones: -

FC Cajamarca

Altas: -

Bajas: -

Renovaciones: -

CD Moquegua