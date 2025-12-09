Erick Delgado cuestiona a Franco Navarro por la salida de Hernán Barcos: “Fue su talón de Aquiles”

Erick Delgado no dudó en criticar al gerente deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, durante una reciente edición del programa L1 Max. El ‘Loco’ señaló que Navarro es uno de los principales responsables de la crisis que atraviesa actualmente el club blanquiazul, especialmente tras la salida de Hernán Barcos, pues consideró que no era el momento adecuado para comunicarle que no formaría parte de la siguiente temporada, dado que se disputarían los playoffs.

Asimismo, Delgado recordó que la partida del ‘Pirata’ se conoció días antes del partido contra Sporting Cristal y cuestionó la renovación apresurada de Néstor Gorosito cuando el equipo mostraba un bajo rendimiento, calificando esta decisión como un error de la administración que ahora obliga al club a realizar un gasto importante para rescindir su contrato.

Erick Delgado cuestiona a Franco Navarro por salida de Hernán Barcos

El exarquero aseguró que Navarro perdió el control al informar al delantero sobre su no continuidad antes de los playoffs. Según relató, el directivo se dejó llevar por la presión y terminó generando un ambiente tenso en contra de la administración.

"Después, manejaste mal el tema de Barcos. Tú, como gerente deportivo, no tenías que haberle dicho a Barcos que se tenía que ir en ese momento. Hoy en día, ese fue tu 'talón de Aquiles'; porque así Barcos te dijera que necesita saber si se quedaba o no, como gerente deportivo no puedes hacer eso (...) Osea, que Barcos ha hecho lo que ha querido, porque al final, los ha hecho sentar, decirles 'oye no voy a jugar', y claro, por supuesto que te tiras la gente encima", fueron sus palabras.

Delgado sobre renovación de Néstor Gorosito

Hace unos días también se conoció la destitución de Néstor Gorosito, tras perder la oportunidad de pelear por el cupo de Perú 2. No obstante, como se recuerda, cuando Alianza aún disputaba la Copa Sudamericana se anunció la renovación de 'Pipo'. En este contexto, el exarquero ofreció su análisis.

"Hay un tema desde la Gerencia Deportiva, a mí me extraña. Desde que escuchamos las explicaciones de Franco Navarro, me parece que no lo noté con convicción, empezando con que hubo un mal manejo", empezó diciendo.

"Primero, no puedo renovarle a un entrenador desde septiembre, porque hubo una presión para la renovación, pese a que estaba perdiendo el campeonato del Clausura en septiembre/octubre. No puedes renovarle porque encima tienes que pagarle una clausula que son tres meses de sueldo", complementó.