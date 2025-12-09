HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Erick Delgado cuestiona a Franco Navarro por la salida de Hernán Barcos: “Fue su talón de Aquiles”

Erick Delgado cuestionó al gerente deportivo de Alianza Lima, responsabilizándolo de la crisis del club luego de las salidas de Hernán Barcos y Néstor Gorosito.

Erick Delgado responsabilizó a Franco Navarro por la crisis que se vive en Alianza Lima. Foto: composición LR/ L1 Max/ X
Erick Delgado responsabilizó a Franco Navarro por la crisis que se vive en Alianza Lima. Foto: composición LR/ L1 Max/ X

Erick Delgado no dudó en criticar al gerente deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, durante una reciente edición del programa L1 Max. El ‘Loco’ señaló que Navarro es uno de los principales responsables de la crisis que atraviesa actualmente el club blanquiazul, especialmente tras la salida de Hernán Barcos, pues consideró que no era el momento adecuado para comunicarle que no formaría parte de la siguiente temporada, dado que se disputarían los playoffs.

Asimismo, Delgado recordó que la partida del ‘Pirata’ se conoció días antes del partido contra Sporting Cristal y cuestionó la renovación apresurada de Néstor Gorosito cuando el equipo mostraba un bajo rendimiento, calificando esta decisión como un error de la administración que ahora obliga al club a realizar un gasto importante para rescindir su contrato.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' sorprende con narración en quechua en partido de Champions League y deja asombrado a periodistas españoles: “Eres un fenómeno”

lr.pe

Erick Delgado cuestiona a Franco Navarro por salida de Hernán Barcos

El exarquero aseguró que Navarro perdió el control al informar al delantero sobre su no continuidad antes de los playoffs. Según relató, el directivo se dejó llevar por la presión y terminó generando un ambiente tenso en contra de la administración.

"Después, manejaste mal el tema de Barcos. Tú, como gerente deportivo, no tenías que haberle dicho a Barcos que se tenía que ir en ese momento. Hoy en día, ese fue tu 'talón de Aquiles'; porque así Barcos te dijera que necesita saber si se quedaba o no, como gerente deportivo no puedes hacer eso (...) Osea, que Barcos ha hecho lo que ha querido, porque al final, los ha hecho sentar, decirles 'oye no voy a jugar', y claro, por supuesto que te tiras la gente encima", fueron sus palabras.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

lr.pe

Delgado sobre renovación de Néstor Gorosito

Hace unos días también se conoció la destitución de Néstor Gorosito, tras perder la oportunidad de pelear por el cupo de Perú 2. No obstante, como se recuerda, cuando Alianza aún disputaba la Copa Sudamericana se anunció la renovación de 'Pipo'. En este contexto, el exarquero ofreció su análisis.

"Hay un tema desde la Gerencia Deportiva, a mí me extraña. Desde que escuchamos las explicaciones de Franco Navarro, me parece que no lo noté con convicción, empezando con que hubo un mal manejo", empezó diciendo.

"Primero, no puedo renovarle a un entrenador desde septiembre, porque hubo una presión para la renovación, pese a que estaba perdiendo el campeonato del Clausura en septiembre/octubre. No puedes renovarle porque encima tienes que pagarle una clausula que son tres meses de sueldo", complementó.

Notas relacionadas
Erick Delgado sepulta a Sporting Cristal tras dolorosa caída ante Universitario: "No tienen un plantel para sostener 95 minutos"

Erick Delgado sepulta a Sporting Cristal tras dolorosa caída ante Universitario: "No tienen un plantel para sostener 95 minutos"

LEER MÁS
Erick Delgado arremete contra Universitario y los acusa de haber sido beneficiados en la Liga 1: "Se quejan de todo"

Erick Delgado arremete contra Universitario y los acusa de haber sido beneficiados en la Liga 1: "Se quejan de todo"

LEER MÁS
Erick Delgado atónito con el VAR por no revisar pisotón de Santamaría y lo compara con expulsión de Barcos: "¿Cuál es la regla?"

Erick Delgado atónito con el VAR por no revisar pisotón de Santamaría y lo compara con expulsión de Barcos: "¿Cuál es la regla?"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimos movimientos en el mercado de pases del fútbol peruano

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimos movimientos en el mercado de pases del fútbol peruano

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

LEER MÁS
Pablo Ceppelini lanza picante comentario sobre Universitario: "Se habla más de Alianza Lima que del tricampeonato"

Pablo Ceppelini lanza picante comentario sobre Universitario: "Se habla más de Alianza Lima que del tricampeonato"

LEER MÁS
Yoshimar Yotún perdió los papeles con Jesús Castillo: Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y hasta el árbitro tuvieron que calmarlo

Yoshimar Yotún perdió los papeles con Jesús Castillo: Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y hasta el árbitro tuvieron que calmarlo

LEER MÁS
'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

LEER MÁS
Alianza Lima confirma primeras salidas tras destitución de Néstor Gorosito: Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique no van más

Alianza Lima confirma primeras salidas tras destitución de Néstor Gorosito: Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique no van más

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Fútbol Peruano

¡Alianza Lima dio el primer golpe! Derrotó 3-1 a Universitario en la final de ida de la Liga Femenina

Paolo Guerrero sostuvo áspero intercambio de palabras con hinchas de Alianza Lima en plena tanda de penales ante Sporting Cristal

Miguel Araujo reveló que Paulo Autuori les metió un 'café cargado' para remontar ante Alianza Lima: "Nos hizo despertar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025