HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Universitario confirmó la salida de Jairo Vélez con fría despedida: "Agradecemos el profesionalismo mostrado"

Con un escueto mensaje en sus redes sociales, el club crema anunció la baja de Jairo Vélez para el 2026. El mediocampista había arreglado días antes con Alianza Lima.

Jairo Vélez jugó 37 partidos con la 'U' este año y anotó tres goles. Foto: Universitario
Jairo Vélez jugó 37 partidos con la 'U' este año y anotó tres goles. Foto: Universitario

Solo restaba la formalidad. El mediocampista Jairo Vélez no es más jugador de Universitario de Deportes luego de que el club crema confirmara su salida del equipo. Aunque desde días antes se sabía que el futbolista optó por no renovar para aceptar la oferta de Alianza Lima, su no continuidad recién se hizo oficial este lunes 8 de diciembre.

En redes sociales, el conjunto estudiantil se despidió del ecuatoriano nacionalizado peruano con la siguientes palabras: "Gracias, Jairo. Agradecemos el profesionalismo mostrado por Jairo Vélez durante la temporada 2025". El mensaje llamó la atención por su contraste con el que la 'U' le había dedicado a otros jugadores que dejaron recientemente el plantel, como Sebastián Britos, Diego Churín y Gabriel Costa.

Jairo Vélez se va de la 'U' como campeón de la Liga 1 2025. Foto: captura de Universitario

Jairo Vélez se va de la 'U' como campeón de la Liga 1 2025. Foto: captura de Universitario

PUEDES VER: 'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

lr.pe

En el caso de los ya mencionados, Universitario también les agradeció su aporte para la obtención de los últimos títulos, pero además resaltó su "garra", "entrega" y compromiso". Asimismo les deseó éxito en sus próximos retos, mientras que de Vélez únicamente mencionaron su aporte para ganar la Liga 1 2025.

¿Por qué Jairo Vélez no renovó con Universitario?

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Jairo Vélez acordó fichar por Alianza Lima a cambio de la compra total de su pase a César Vallejo. Si bien en un primer momento el conjunto crema había decidido adquirir su ficha, las expectativas salariales del futbolista fueron mayores a las presupuestadas y se dio marcha atrás a la operación.

Ahora, Vélez está a la espera de ser presentado por su nuevo club, aunque en tienda íntima existe cierta incertidumbre por la turbulencia que causó la salida del DT Néstor Gorosito. De momento, el pase del jugador le pertenece a la UCV, con la cual tiene contrato hasta fines del 2026.

Notas relacionadas
'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

LEER MÁS
¡Alianza Lima dio el primer golpe! Derrotó 3-1 a Universitario en la final de ida de la Liga Femenina

¡Alianza Lima dio el primer golpe! Derrotó 3-1 a Universitario en la final de ida de la Liga Femenina

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fichajes Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

LEER MÁS
Yoshimar Yotún perdió los papeles con Jesús Castillo: Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y hasta el árbitro tuvieron que calmarlo

Yoshimar Yotún perdió los papeles con Jesús Castillo: Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y hasta el árbitro tuvieron que calmarlo

LEER MÁS
'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Sport Boys anuncia la salida de 11 futbolistas

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Sport Boys anuncia la salida de 11 futbolistas

LEER MÁS
Sporting Cristal - Cusco FC: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final por los playoffs de la Liga 1 2025

Sporting Cristal - Cusco FC: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final por los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Fútbol Peruano

Prensa internacional elogia a 'Pol Deportes' tras su debut como narrador en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Los sueños se cumplen"

Paolo Guerrero responde con sarcásticos gestos tras provocación de hinchas de Sporting Cristal

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025