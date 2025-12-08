Solo restaba la formalidad. El mediocampista Jairo Vélez no es más jugador de Universitario de Deportes luego de que el club crema confirmara su salida del equipo. Aunque desde días antes se sabía que el futbolista optó por no renovar para aceptar la oferta de Alianza Lima, su no continuidad recién se hizo oficial este lunes 8 de diciembre.

En redes sociales, el conjunto estudiantil se despidió del ecuatoriano nacionalizado peruano con la siguientes palabras: "Gracias, Jairo. Agradecemos el profesionalismo mostrado por Jairo Vélez durante la temporada 2025". El mensaje llamó la atención por su contraste con el que la 'U' le había dedicado a otros jugadores que dejaron recientemente el plantel, como Sebastián Britos, Diego Churín y Gabriel Costa.

Jairo Vélez se va de la 'U' como campeón de la Liga 1 2025. Foto: captura de Universitario

En el caso de los ya mencionados, Universitario también les agradeció su aporte para la obtención de los últimos títulos, pero además resaltó su "garra", "entrega" y compromiso". Asimismo les deseó éxito en sus próximos retos, mientras que de Vélez únicamente mencionaron su aporte para ganar la Liga 1 2025.

¿Por qué Jairo Vélez no renovó con Universitario?

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Jairo Vélez acordó fichar por Alianza Lima a cambio de la compra total de su pase a César Vallejo. Si bien en un primer momento el conjunto crema había decidido adquirir su ficha, las expectativas salariales del futbolista fueron mayores a las presupuestadas y se dio marcha atrás a la operación.

Ahora, Vélez está a la espera de ser presentado por su nuevo club, aunque en tienda íntima existe cierta incertidumbre por la turbulencia que causó la salida del DT Néstor Gorosito. De momento, el pase del jugador le pertenece a la UCV, con la cual tiene contrato hasta fines del 2026.