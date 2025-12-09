HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima busca seguir reforzándose: Luis Ramos recibió propuesta de club blanquiazul

Alianza Lima quiere tener en sus filas a Luis Ramos para la siguiente temporada. Blanquiazules ya lanzaron una interesante propuesta para comprar el pase del delantero peruano.

Alianza Lima va con todo por fichaje de Luis Ramos. Foto: América de Cali/Composición LR
Alianza Lima va con todo por fichaje de Luis Ramos. Foto: América de Cali/Composición LR

No quieren darse por vencidos. Alianza Lima lanzó una nueva propuesta por el fichaje de Luis Ramos. Desde tienda íntima quieren tener al delantero la próxima temporada para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores. Saben que es complicado, ya que, el seleccionado peruano tiene ofertas importantes de la MLS y su idea es es mantenerse jugando en el extranjero.

La información que brindó la periodista Ana Lucía Rodríguez, es que Alianza Lima ha hecho una oferta importante para contar con Luis Ramos en el 2026. "Es buena la oferta de Alianza por Luis Ramos. Es bastante atractiva", mencionó la comunicadora en Hablemos de Max.

PUEDER VER: Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima anuncia 2 salidas más tras el despido de 'Pipo' Gorosito

lr.pe

¿Cuándo vence el contrato de Luis Ramos en Cusco FC?

Luis Ramos mantiene contrato con Cusco FC hasta finales del 2027. Esta temporada estuvo en calidad de préstamo en América de Cali, club en el cual no continuará la siguiente temporada, ya que propuesta realizada por la compra del jugador no fue del agrado del club cusqueño y verán otras alternativas.

Recordemos que la idea del club peruano está a la espera de recibir una oferta que esté acorde a lo que están buscando. De ser posible, que llegue una propuesta del extranjero para que el delantero pueda seguir repotenciando su nivel.

PUEDES VER: Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

lr.pe

¿Cómo le fue a Luis Ramos en el 2025?

El delantero tuvo presencia en 40 partidos en total, contando Liga Colombiana, Copa Colombia y Copa Sudamericana. Dejó su cuota de gol en 12 ocasiones, completando una temporada aceptable considerando que es su primera experiencia jugando en el extranjero.

En cuanto a la selección peruana, Ramos aún no ha podido anotar, pero ha tenido participación en 7 encuentros. Se espera que mantenga su racha goleadora para la siguiente temporada en el club que le toque estar.

