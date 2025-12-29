Mr. Peet fue contundente y criticó con dureza la postura de Adrián Gilabert, abogado de Universitario, tras sus declaraciones sobre el partido entre Alianza Lima e Inter Miami, en las que sugirió modificar la fecha, ya que tanto la Noche Blanquiazul como la Noche Crema están programadas para el mismo día, es decir, el 24 de enero del 2026. El comunicador afirmó que le sorprendió que el letrado de la ‘U’ sostuviera que debían darles la razón solo por haber vendido más entradas que los blanquiazules, recalcando que esto no es una jungla donde cada uno hace lo que quiere.

Como se recuerda, en entrevista con Radio Ovación, el abogado salió hablar sobre el tema, señalando que "debería priorizarse la venta de entradas, no es lo mismo perjudicar a más de 55 mil personas, que creo que a 10 mil, que es lo que han vendido".

Mr. Peet critica postura de abogado de Universitario

"Yo pensé que Gilabert iba a declarar desde otro punto, desde el punto de vista legal, no de esta manera. Osea esto no es una jungla dónde si tu vendes 55 mil, tienes que aplastar al que vende 10 mil. Esto no es una jungla, señor Gilabert. Esta declaración, que aparece, no me parece la de un abogado respetuoso de las normas", empezó diciendo el periodista.

"Quiere decir que si yo vendo más, así no tenga la razón, me la tienen que dar la razón. Ya no es un tema normativo", complementó.

"Ahora que el producto está detrás del Inter Miami vs Alianza Lima, sí le preocupa, y para el partido contra Universitario, ¿no le preocupaba? Por eso digo, cuando organizó el partido con la 'U', ¿no te importaban los niños? En serio, yo esperé otro tipo de respuestas porque estamos hablando del abogado de una institución tan grande como Universitario, no esperé ese tipo de respuesta", sentenció Mr. Peet.

¿Qué había dicho el abogado de Universitario sobre el Alianza Lima vs Inter Miami?

Como se recuerda, en una reciente entrevista el letrado expuso sus puntos de vista sobre por qué se debería dar la razón al conjunto crema, a fin de que puedan celebrarse tanto la Noche Crema como la Noche Blanquiazul.

"De nuestro lado siempre está la mejor referencia de la Policía, hacia la institución policial y sus miembros y tenemos claro que siempre han actuado de la mejor manera cuando se producen este tipo de situaciones. La PNP es de las más capacitadas para atender este tipo de eventos, entonces no encontraría ningún problema para que puedan atender dos partidos amistosos el mismo día, en la misma ciudad. Es una cuestión que no le debería mover la aguja a nadie porque la Policía está en capacidad", empezó diciendo Gilabert.

"Nosotros lo presentamos el 31 de octubre. Hemos presentado nuestros documentos con la debida anticipación y de manera completa, plan de seguridad, contratos, contratos de ambulancia, seguridad, póliza, todo al día para todo lo que implica la presentación de un evento deportivo. No habría ninguna razón par que nuestra solicitud deba ser modificada", explicó el abogado de Universitario.

"Lo que estamos avizorando es que ha habido un anticipo de opinión por parte de alguna autoridad política, entonces para qué convocar si ya tomaste una decisión, no es muy coherente. Lo más seguro es que el club asista, nuestro espíritu siempre va a ser colaborar", complementó.

"Me preocupa el productor de ese partido de fútbol, ese productor nos organizó el partido con Inter Miami, propuso una actividad supuestamente para ver a Messi en el hotel y le falló a la gente, le engañó, nos dejó mucho que desear el productor. Fue lamentable por la ilusión que generó en los niños, en la gente", sentenció.