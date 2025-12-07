HOYSuscripcion LR Focus

Darwin Machís admitió tener ofertas tras ser contactado por Alianza Lima y campeonar en Venezuela: “No es un secreto”

El experimentado delantero de la selección venezolana sorprendió con sus declaraciones sobre su futuro luego de consagrarse campeón con la UCV en la Liga FUTVE.

Darwin Machís enfrentó a Perú con la selección venezolana. Foto: composición LR/AFP/Alianza Lima
Alianza Lima afronta un momento complicado luego de quedar sin chances de acceder de forma directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. La reciente derrota contra Sporting Cristal, que condenó a los íntimos a ser Perú 4, podría alterar la planificación con miras de la próxima temporada, pues tendrán menos tiempo para realizar los fichajes y, además, deben encontrar un reemplazante para el técnico Néstor Gorosito.

Hace algunas semanas, se conoció que los victorianos tenían negociaciones avanzadas para incorporar al delantero Darwin Machís. Luego de consagrarse campeón en Venezuela, el experimentado jugador se pronunció sobre su futuro y reconocía que tiene algunas ofertas.

PUEDES VER: Alianza Lima ya tiene al primer candidato para reemplazar a Néstor Gorosito: hizo historia en Argentina y Ecuador

lr.pe

Darwin Machís admite tener ofertas tras ser contactado por Alianza Lima

El goleador de la selección venezolana fue clave para que la Universidad Central se imponga 2-0 sobre Craabobo y se adjudique el título de la Liga FutVe 2025. Al final el cotejo, el artillero reconoció que cuenta con algunas propuestas; sin embargo, señaló que se tomará algunos días para decidir.

"No es un secreto que hay opciones, pero nos vamos a tomar unos días para decidir bien y ver que es lo que pasa (...). Ahora mismo tengo opciones de unos cuantos equipos, pero lo más importante es despejar un poco la mente, disfrutar este título con la familia y ya luego veremos en unos días que es lo que pasa", sostuvo en diálogo con el medio 'El Mundo es un Balón'.

PUEDES VER: Christian Cueva fue presentado como nuevo refuerzo de Juan Pablo II: 'Chongoyape, ya llegó tu 10'

lr.pe

El club que quiere quitarle a Alianza Lima el fichaje de Darwin Machís

El club íntimo no tendrá el camino fácil para lograr la incorporación de Darwin Machís. Más allá de la salida de Néstor Gorosito y la crisis deportiva, existe un gigante de Colombia que también tiene como objetivo al futbolista de 32 años.

"Va América por jugadores importantes. (...) Yo estoy oyendo lo de Darwin Machís a América desde que se rumoreaba lo de Arturo Vidal. Hoy hubo el primer contacto, quien lo realiza es Adrián Ramos, y América quedó en enviar hoy una oferta formal a Darwin Machís que corresponda para intentar cerrar el trámite", manifestó hace algunas semanas el periodista Pipe Sierra en el programa 'SinBoleta'.

