Después de ser presentado oficialmente en Universitario, Javier Rabanal viajó a su natal España para disfrutar de unos días de vacaciones junto a su familia. En tierras europeas, el entrenador brindó una entrevista para Radio Marca para hablar sobre distintos aspectos de su actualidad laboral. Evidentemente, se refirió a su repentino paso de Independiente del Valle a la 'U' y explicó cómo se concretó su llegada al tricampeón del fútbol peruano.

En principio, Rabanal aseguró que ya había decidido dejar IDV por algunas discrepancias que tenía con los altos mandos del club. En ese lapso, apareció Universitario por medio de Álvaro Barco, quien fue el que lo pidió para el banquillo merengue.

Javier Rabanal contó que Álvaro Barco lo pidió para Universitario

"Empecé a tener algunas desavenencias con IDV, por eso preferí no pelear con gente que nos llevamos muy bien y que nos apreciamos mucho. Por eso dijimos que lo mejor era dejarlo ahí. En eso salió el rumor que Fossati no iba a seguir por discrepancias y en dos semanas se juntó todo porque pasaron una propuesta y mi representante me dijo que había posibilidades reales de ir, que Álvaro Barco estaba muy interesado", señaló Rabanal para dicho medio.

Es más, detalló que su hijo Alfonso Barco lo conocía muy bien, ya que se habían enfrentado en varias ocasiones contra Emelec. "Su hijo había jugado en la liga ecuatoriana y nos conocía bien, nos había sufrido. Y se dio todo muy rápido, y enseguida se cerró el acuerdo. A mí me apetecía mucho ir ahí de todas las ofertas que tenía. Cuando me vine a dar cuenta, Fossati se estaba despidiendo y y yo estaba yendo a firmar", complementó.

Javier Rabanal reveló qué le pidió Universitario en su primer año

En otro momento de la charla, Javier Rabanal dijo que la directiva de Universitario le pidió ser el tetracampeón del fútbol peruano. Después de haber ganado el título por tres veces consecutivas, la 'U' quiere seguir haciendo historia en el balompié nacional.

"29 ligas tiene ganadas, ahora tiene un triplete ganado. A mí lo que me piden es el tetra porque sería el primer club peruano en ganar cuatro seguidos. A mí me quedaba un año de contrato en Independiente del Valle, a Fossati también le quedaba un año en Universitario. Yo los conocí a ellos porque los enfrenté en Copa Libertadores. Fossati ganó el primer y tercer título. El segundo lo ganó Fabián Bustos, pero sí es el que inició el triplete", concluyó.