HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Javier Rabanal reveló quién fue la persona que pidió su llegada a Universitario: "Estaba muy interesado"

El entrenador habló con la prensa española sobre su reciente fichaje por Universitario. Además, señaló que mientras él viajaba para firmar su contrato, Jorge Fossati se estaba despidiendo del club.

Javier Rabanal reveló que la dirigencia de Universitario le pidió el tetracampeonato. Foto: composición LR/Radio Marca
Javier Rabanal reveló que la dirigencia de Universitario le pidió el tetracampeonato. Foto: composición LR/Radio Marca

Después de ser presentado oficialmente en Universitario, Javier Rabanal viajó a su natal España para disfrutar de unos días de vacaciones junto a su familia. En tierras europeas, el entrenador brindó una entrevista para Radio Marca para hablar sobre distintos aspectos de su actualidad laboral. Evidentemente, se refirió a su repentino paso de Independiente del Valle a la 'U' y explicó cómo se concretó su llegada al tricampeón del fútbol peruano.

En principio, Rabanal aseguró que ya había decidido dejar IDV por algunas discrepancias que tenía con los altos mandos del club. En ese lapso, apareció Universitario por medio de Álvaro Barco, quien fue el que lo pidió para el banquillo merengue.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo impone nuevo récord y deja atrás a Lionel Messi: lleva 14 temporadas distintas marcando 40 goles o más

lr.pe

Javier Rabanal contó que Álvaro Barco lo pidió para Universitario

"Empecé a tener algunas desavenencias con IDV, por eso preferí no pelear con gente que nos llevamos muy bien y que nos apreciamos mucho. Por eso dijimos que lo mejor era dejarlo ahí. En eso salió el rumor que Fossati no iba a seguir por discrepancias y en dos semanas se juntó todo porque pasaron una propuesta y mi representante me dijo que había posibilidades reales de ir, que Álvaro Barco estaba muy interesado", señaló Rabanal para dicho medio.

Es más, detalló que su hijo Alfonso Barco lo conocía muy bien, ya que se habían enfrentado en varias ocasiones contra Emelec. "Su hijo había jugado en la liga ecuatoriana y nos conocía bien, nos había sufrido. Y se dio todo muy rápido, y enseguida se cerró el acuerdo. A mí me apetecía mucho ir ahí de todas las ofertas que tenía. Cuando me vine a dar cuenta, Fossati se estaba despidiendo y y yo estaba yendo a firmar", complementó.

PUEDES VER: Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas

lr.pe

Javier Rabanal reveló qué le pidió Universitario en su primer año

En otro momento de la charla, Javier Rabanal dijo que la directiva de Universitario le pidió ser el tetracampeón del fútbol peruano. Después de haber ganado el título por tres veces consecutivas, la 'U' quiere seguir haciendo historia en el balompié nacional.

"29 ligas tiene ganadas, ahora tiene un triplete ganado. A mí lo que me piden es el tetra porque sería el primer club peruano en ganar cuatro seguidos. A mí me quedaba un año de contrato en Independiente del Valle, a Fossati también le quedaba un año en Universitario. Yo los conocí a ellos porque los enfrenté en Copa Libertadores. Fossati ganó el primer y tercer título. El segundo lo ganó Fabián Bustos, pero sí es el que inició el triplete", concluyó.

Notas relacionadas
Ranking internacional ubica a Alianza Lima por encima de Universitario como mejor equipo peruano del 2025

Ranking internacional ubica a Alianza Lima por encima de Universitario como mejor equipo peruano del 2025

LEER MÁS
Universitario se impone a Regatas por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025

Universitario se impone a Regatas por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025

LEER MÁS
Abogado de Universitario cuestiona comunicado de Alianza Lima al Mininter y lo califica de impreciso: "No se ajusta a la verdad"

Abogado de Universitario cuestiona comunicado de Alianza Lima al Mininter y lo califica de impreciso: "No se ajusta a la verdad"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El nuevo formato que tendrá la Liga 1 2026: se aplicarán cambios sobre los cupos de extranjeros

El nuevo formato que tendrá la Liga 1 2026: se aplicarán cambios sobre los cupos de extranjeros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gemelas siamesas unidas por la columna fueron separadas exitosamente tras complicada cirugía: "Milagro de Navidad"

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fútbol Peruano

¿Qué canal transmitirá la 'Noche Crema 2026'? Franco Velazco revela dónde se podría ver la presentación de Universitario

Melgar denuncia a la FPF por falta de pagos de derechos de TV desde 2023: “Somos los únicos a los que no les pagan”

Prensa ecuatoriana calificó a Eryc Castillo como uno de los jugadores más determinantes de Alianza Lima: "Figura del equipo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025