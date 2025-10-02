Eryc Castillo es una de las figuras de Alianza Lima en este 2025. Foto: composición/Alianza Lima

Eryc Castillo es una de las figuras de Alianza Lima en este 2025. Foto: composición/Alianza Lima

Eryc Castillo se queda en Alianza Lima. Este jueves 2 de octubre, el cuadro íntimo anunció la renovación por 3 años del futbolista ecuatoriano, quien ha sido uno de los refuerzos que más ha destacado en lo que va de la temporada, sobre todo en torneos Conmebol (Copa Libertadores y Sudamericana). El extremo de 30 años tenía un contrato inicial hasta finales de este año, pero ya venía negociando con la directiva para extender el vínculo.

A través de una publicación oficial en sus redes sociales, Alianza Lima hizo oficial la renovación de Eryc Castillo con una sorprendente imagen. "La 'Culebra' sigue en casa. Eryc Castillo blanquiazul hasta el 2028", se lee en la publicación del conjunto victoriano.

Imagen oficial de la renovación de Eryc Castillo. Foto: Club Alianza Lima

¿En qué equipos jugó Eryc Castillo?