Universitario busca potenciar a su plantel de cara a la siguiente temporada. Los 'cremas' tienen en mente contratar pocos jugadores, pero que tengan la calidad necesaria para destacar en el equipo. Tal es el caso, que ya tienen en la mira a un jugador que ha venido destacando en los últimos partidos de la Liga 1.

El periodista José Varela, quien sigue de cerca la campaña de Alianza Lima, dio a conocer que Alan Cantero, futbolista del club blanquiazul, está en la órbita de Universitario de Deportes. "Hay un jugador de Alianza que le agrada a la gente de la 'U'. Es extranjero y está bien observado. Es Alan Cantero", mencionó el comunicador.

Universitario buscar fichar a Alan Cantero

Alan Cantero se encuentra en calidad de préstamo en Alianza Lima. El delantero no ha sido titular en la mayoría de partidos, pero cuando le ha tocado ingresar lo ha hecho de la mejor manera, sobre todo en los últimos encuentros del año. Desde el club 'íntimo' saben que tienen que llegar a un acuerdo con Godoy Cruz, dueño de su pase, para poder extender la permanencia del argentino en el Perú. Esto podría dar un giro, ya que, el rendimiento del argentino ha llamado la atención de la directiva del 'compadre', quien ve con buenos ojos su llegada a la institución.

Todo es incierto hasta el momento en Universitario. Hasta el momento, no se confirma la continuidad de Jorge Fossati al mando del equipo y algunos jugadores están a la espera de renovaciones. De todas formas, la planificación en cuanto a las nuevas contrataciones ya están en marcha desde el club merengue.

FICHAJES ENTRE UNIVERSITARIO Y ALIANZA LIMA

No sería el primer fichaje que se de entre ambos equipos. En los últimos años se ha dado con mucha más frecuencia este tipo de movimientos en el mercado de pases. El caso más reciente es el de Jairo Vélez. El futbolista nacionalizado peruano, está a nada de ser nuevo jugador de Alianza Lima, luego de que el club 'íntimo' comprara el pase a la Universidad César Vallejo.

Sin ir tan lejos, Jairo Concha pasó de ser jugador 'blanquiazul' a mudarse a la vereda del frente para la temporada 2024, luego de haber perdido la final nacional ante Universitario. Otro caso es el de Gabriel Costa, quien en el mismo año, pero en el mes de julio, fichó por el cuadro 'crema'.