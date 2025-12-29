Alianza Lima y Universitario celebran: Mininter y la PNP llegaron a un acuerdo para la 'Noche Blanquiazul' y 'Noche Crema'
Fernando Cabada y Franco Velazco, representantes de Alianza Lima y Universitario, manifestaron que hay predisposición de las autoridades para que ambos eventos se festejen en la misma fecha.
- Christian Cueva volvió a jugar con Alianza Lima en 'Duelo de Leyendas' y sorprendió con fina asistencia
- 'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026
La Noche Blanquiazul y la Noche Crema irán el mismo día. Foto: composición LR/difusión
Fin de la novela. Después de reunirse, Alianza Lima, Universitario y el Mininter llegaron a un acuerdo para que la 'Noche Blanquiazul' y la 'Noche Crema' se lleven a cabo en la misma fecha, es decir, el próximo sábado 24 de enero del 2026.
Noticia en desarrollo...