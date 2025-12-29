HOYSuscripcion LR Focus

Federico Girotti llegó al Perú para firmar por Alianza Lima: la poderosa delantera que tendrá el club íntimo para 2026

Federico Girotti llegó para realizarse los exámenes médicos correspondientes y proceder a firmar su contrato con el club blanquiazul. Durante su arribo, no brindó declaraciones a los medios de comunicación.

Federico Girotti llegó al Perú para firmar por Alianza Lima. Foto: composición LR/ Fútbol en América
Federico Girotti llegó al Perú para firmar por Alianza Lima. Foto: composición LR/ Fútbol en América

La espera por Federico Girotti terminó, pues el delantero argentino llegó al Perú para cumplir con los protocolos correspondientes a su fichaje por Alianza Lima de cara a la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Libertadores. Formado en River Plate y con pasado reciente en Talleres de Córdoba, el atacante arriba como una de las nuevas apuestas del club íntimo, especialmente tras la llegada de Pablo Guedes al banquillo blanquiazul.

El atacante arribó para pasar los exámenes médicos de rigor y continuar con el proceso de firma de su contrato. En caso de superar esta etapa, Alianza Lima lo presentará oficialmente a través de sus canales digitales, anuncio que podría realizarse entre la noche del lunes o la mañana del martes 30 de diciembre, de acuerdo con fuentes cercanas al club.

PUEDES VER: Christian Cueva volvió a jugar con Alianza Lima en 'Duelo de Leyendas' y sorprendió con fina asistencia

lr.pe

Alianza Lima prepara poderosa delantera para la Liga 1 y Copa Libertadores

Con la incorporación de Girotti, el delantero argentino se integrará a un ataque en el que competirá por un lugar con Paolo Guerrero y el reciente fichaje de Luis Ramos. En ese sentido, el entrenador contará con más alternativas en el banquillo para afrontar una temporada que se anticipa extensa. Cabe destacar que esta inversión económica responde a la intención de fortalecer el frente ofensivo con un jugador en buen momento físico y con proyección.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo impone nuevo récord y deja atrás a Lionel Messi: lleva 14 temporadas distintas marcando 40 goles o más

lr.pe

¿Cuánto pago Alianza Lima por Federico Girotti?

La operación se perfila como una de las más importantes en la historia del fútbol peruano. Según información del entorno del club, Alianza Lima adquirió el 50 % de los derechos económicos de Federico Girotti, cuyo pase pertenece a Talleres de Córdoba. El contrato sería por tres temporadas y el valor de la transferencia rondaría los 1.6 millones de dólares. En cuanto al salario, el portal Fiesta Deportiva señaló que el delantero recibiría cerca de 100 mil dólares mensuales, posicionándose así como uno de los futbolistas mejor pagados del campeonato peruano.

