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Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al revelar que regresará a las aulas universitarias para culminar la carrera de Periodismo que dejó inconclusa años atrás. La conductora de ATV hizo el anuncio durante la visita de Beto Ortiz a su programa, espacio en el que confesó que el periodista se convirtió en la principal inspiración para tomar esta decisión profesional. "Sabes que me he matriculado, pues, sigo tu ejemplo… me he copiado", expresó la popular 'Urraca' durante la conversación.

La presentadora de televisión explicó que la idea de retomar sus estudios la acompañaba desde hacía aproximadamente dos años, aunque fue recién después de conversar con el conductor de Willax en su pódcast cuando decidió dar el paso definitivo. Asimismo, reconoció que tanto ella como el presentador han sido cuestionados durante años por ejercer el periodismo sin contar con un título universitario. "Nos han sacado en cara toda la vida", comentó la popular 'Urraca'.

Magaly Medina revela que seguirá el ejemplo de Beto Ortiz y terminará su carrera

La confesión de Magaly Medina se produjo luego de que Beto Ortiz mostrara orgulloso su carné universitario y compartiera detalles de su experiencia como estudiante en la Universidad de Lima. La conductora no ocultó su admiración por la decisión de su colega y aseguró que verlo regresar a las aulas terminó de convencerla de hacer lo mismo y cerrar un capítulo pendiente en su trayectoria profesional.

Según contó la figura de ATV, este era un proyecto que había evaluado desde hacía tiempo, pero necesitaba el impulso definitivo para concretarlo. "Sigo tu ejemplo", le reiteró al exconductor de 'El valor de la verdad' durante la entrevista, y dejó en claro que el regreso del periodista a la vida universitaria fue determinante para animarla a matricularse y concluir la carrera de Periodismo a sus 63 años.

Beto Ortiz cuenta cómo es volver a la universidad y cuándo se graduará

Durante la conversación, Beto Ortiz también relató cómo ha sido su experiencia como universitario después de varios años alejado de las aulas. El conductor explicó que las imágenes difundidas de él caminando por el campus correspondían a sus primeros días como estudiante, cuando su presencia generaba curiosidad entre los jóvenes. "Esas imágenes fueron de la primera vez que fui que claro, era un poco un escándalo que estuviera caminando por ahí, pero ya se acostumbraron, ya pasé a ser una banca más del jardín", comentó.

Asimismo, el presentador de Willax reveló que está próximo a culminar sus estudios y que espera graduarse en noviembre de este año. Incluso bromeó sobre la actitud que mantiene dentro del salón de clases para evitar convertirse en el alumno más aplicado del grupo. "Yo trato de hablar poco, porque voy a terminar haciendo el chancón antipático que levanta la mano", señaló.

Ortiz también relató algunas anécdotas con sus compañeros universitarios y aseguró que muchas veces recurren a él cuando desean distraerse durante las clases. "Cuando quieren huevear un rato me preguntan a mí, me dejan hablando. Se van a fumar un cigarro", comentó entre bromas. Ante ello, Magaly Medina expresó su deseo de verlo recibir su grado académico y le dijo entre risas: "Quiero verte con tu toga ahí, el más anciano de la clase".