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Tras la emisión del capítulo de 'Al fondo hay sitio' en el que Joel Gonzáles pierde la vida durante la guerra, Erick Elera sorprendió a los seguidores de la exitosa producción con una serie de publicaciones que fueron interpretadas como una despedida del personaje que interpretó durante varias temporadas. Sus mensajes despertaron una ola de reacciones en redes sociales y reavivaron las dudas sobre su continuidad en la historia.

El actor compartió imágenes inéditas del detrás de cámaras de sus últimas grabaciones y acompañó el material con palabras de agradecimiento que emocionaron a los fanáticos de la producción de América Televisión. A ello se sumó el homenaje preparado por la producción, que repasó algunos de los momentos más recordados del popular 'Niño con cara de pez'.