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Beto Ortiz sorprendió al revelar que 'El valor de la verdad' volvería a la televisión y confirmó quién será el encargado de asumir la conducción del programa en Panamericana TV. Aunque le deseó éxito a su sucesor, dejó en claro que considera que ocupar ese espacio no será una tarea sencilla. "Hay algunas sillas que no se pueden llenar", afirmó al comparar su salida con la de otros emblemáticos conductores peruanos.

Durante sus declaraciones, el periodista confirmó que el exalcalde de Barranco, Martín del Pomar, será el nuevo rostro del exitoso formato. Sin embargo, fiel a su estilo, aprovechó el anuncio para enviarle un mensaje cargado de ironía y advertirle sobre el desafío que enfrentará. “Es como si a alguien le pidieran conducir ‘Magaly TV’ o conducir a Gisela. Hay algunas sillas que no se pueden llenar”, expresó.

Beto Ortiz revela que Martín del Pomar será el nuevo conductor de 'El valor de la verdad'

Luego de meses de incertidumbre tras el final de 'El valor de la verdad' en 2025, Beto Ortiz afirmó que el programa volvería a las pantallas de Panamericana TV con una nueva temporada. La mayor sorpresa fue que el propio periodista anunció públicamente el nombre de la persona que asumirá la conducción del espacio. "Con la humildad que me caracteriza, tengo que decirte, Martín del Pomar, que es una valla muy alta, es un poco difícil llenar ese enorme vacío", expresó.

Tras hacer el anuncio en su programa de Willax TV, mencionó parte de la trayectoria del exalcalde. "Que trabaja en Panamericana. Estaba en un pódcast, creo, que se llamaba 'Monstruitos y pirañas' o está todavía, no, la verdad es que no estoy muy al tanto. Pero hace entrevistas en Panamericana", comentó.

El mensaje irónico de Beto Ortiz para el nuevo conductor de 'El valor de la verdad'

Después de confirmar el nombre del nuevo conductor, el periodista le dedicó un mensaje cargado de humor e ironía, aunque también le deseó éxito en la nueva etapa profesional que asumirá al frente de 'El valor de la verdad'. "Y entonces ahora resulta que Martín del Pomar va... igualito, es imbécil, va a conducir 'El valor de la verdad'. Yo le deseo toda la suerte del mundo porque la va a necesitar", manifestó entre bromas.

El conductor de Willax reiteró sus buenos deseos para Martín del Pomar y recordó que una de sus primeras tareas será entrevistar nuevamente a personajes mediáticos como Pamela López y Melissa Klug. "Así que, Martín, te deseo suerte. Fuerza, hermano, en esta dura prueba que te da el destino con esta cruz que te toca cargar", comentó. Antes de despedirse, cerró con una última broma sobre el aspecto económico del nuevo cargo: "Te deseo suerte, que te vaya lindo y, sobre todo, que te paguen lo mismo que me pagaban a mí. Es mi mayor deseo", concluyó entre risas.