Hijo mayor de Jefferson Farfán apoya lapidario comentario sobre su padre tras revelar su primer trabajo en exitosa empresa: "Demostrar que no lo necesitas"
Adriano, hijo mayor de Jefferson Farfán, anunció un importante paso en su carrera deportiva tras firmar con una marca de pádel y llamó la atención al reaccionar a un comentario relacionado con su padre.
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Hijo mayor de Jefferson Farfán se aleja del fútbol y ahora practicará pádel. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram
Adriano, hijo mayor de Jefferson Farfán y Melissa Klug, volvió a captar la atención pública luego de compartir uno de los logros más importantes de su etapa como deportista. A sus 18 años, el joven confirmó que alcanzó un acuerdo con una reconocida marca de equipamiento para pádel, disciplina en la que se desarrolla y con la que busca consolidar su carrera.
El anuncio llegó en medio de la controversia surgida por la pensión de alimentos que, según manifestó la chalaca, el exfutbolista dejó de entregar pese a que su hijo continúa cursando estudios universitarios. En ese contexto, una interacción del mayor de los hijos de la Foquita en redes sociales terminó generando múltiples reacciones entre los seguidores de la familia.