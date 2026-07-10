Erick Elera hace bailar el 'Tic Tic Tac' a estrella del grupo de k-pop ENHYPEN y causa furor con impensado momento

Aunque no sale en videoclip de 'Tic Tic Tac', Erick Elera participó en la promoción de la canción de La Joven Sensación. El actor asistió al concierto de ENHYPEN con su hija. | Foto: composición LR/América TV/Instagram

Aunque no sale en videoclip de 'Tic Tic Tac', Erick Elera participó en la promoción de la canción de La Joven Sensación. El actor asistió al concierto de ENHYPEN con su hija. | Foto: composición LR/América TV/Instagram

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Erick Elera vivió un momento inesperado junto a Sunoo, integrante del grupo de k-pop ENHYPEN. Pocas horas antes de revelarse la muerte de su icónico personaje Joel González en 'Al fondo hay sitio', el actor asistió con su hija al concierto que la boyband de HYBE —la misma compañía detrás de BTS— ofreció en el Estadio de San Marcos. Lo que nadie anticipaba era que no solo interactuaría directamente con el cantante surcoreano, sino que además lograría hacerlo bailar el clásico 'Tic Tic Tac'.

El idol ya había manifestado su gusto por el tema de La Joven Sensación antes de llegar a Perú. Por eso, su encuentro con Elera —exintegrante del grupo de cumbia que, a inicios de los 2000, convirtió la canción en un hit que aún se baila— generó repercusión inmediata en redes sociales.

Erick Elera hace bailar el 'Tic Tic Tac' a Sunoo de ENHYPEN

Todo ocurrió al término del concierto de ENHYPEN, que llegó por primera vez a Lima como parte de su tour mundial 'Blood Saga'. Erick Elera, acompañado de su hija y otra adolescente, se unió a decenas de seguidores que aguardaban en las afueras del estadio para saludar a los artistas del k-pop y tomarse fotos con ellos.

Fue entonces cuando Sunoo se acercó al grupo del actor de ‘Al fondo hay sitio’, y Elera lo llamó por su nombre mientras extendió el brazo esperando un gesto del idol. El artista de 23 años respondió de inmediato: chocó su puño con el peruano después de compartir un saludo con la hija de Elera.

La interacción no terminó ahí. Apenas Sunoo lo saludó, el actor le dijo: “Ey, Sunoo, ‘Tic Tic Tac’”. El cantante coreano pareció reconocer la referencia a la canción de La Joven Sensación que había usado días atrás en sus historias y, sin dudarlo, bailó brevemente unos pasos del popular hit de cumbia mientras sonreía. El gesto desató la emoción de Elera, exintegrante de la agrupación, y de los presentes.

Su hija, visiblemente entusiasmada, se mostró muy impresionada tras el encuentro con el idol. Por su parte, el intérprete del recordado 'Cara de Pez' aseguró entre risas que no se lavaría la mano. El momento fue registrado por el propio peruano y compartido en sus redes sociales. Niki, otro integrante de ENHYPEN, también lo saludó entre la multitud.

El video se volvió viral en cuestión de horas. Al inicio, muchos fans extranjeros identificaron a Elera como un simple fanboy, pero la sorpresa creció cuando las Engenes (nombre del fandom) peruanas revelaron que se trataba de un exintegrante de La Joven Sensación, el grupo detrás de ‘Tic Tic Tac’. Aunque no se sabe si Sunoo llegó a enterarse de que Elera formó parte de la agrupación, el episodio es celebrado por las fans locales. Además, el idol compartió otra historia bailando ‘Ritmo, color y sabor’ de Eva Ayllón, lo que confirmaría que conoce y disfruta la música del país.