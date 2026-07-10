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‘Al fondo hay sitio’ despide para siempre a Erick Elera tras la trágica muerte de Joel Gonzales en la guerra

El personaje de Joel Gonzales murió a manos de un dron en 'Al fondo hay sitio' mientras cumplía su labor de defensa en el Estrecho de Ormuz. La serie le rindió un conmovedor homenaje al repasar sus mejores momentos a lo largo de estos 15 años.

Joel Gonzales es uno de los personajes históricos de 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/América TV.
Joel Gonzales es uno de los personajes históricos de 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/América TV.
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Joel Gonzales ha muerto. El histórico personaje de 'Al fondo hay sitio', interpretado por el actor Erick Elera, perdió la vida en medio de un conflicto bélico a manos de un dron. Tras confirmarse la noticia, la familia Gonzales protagonizó escenas de dolor y tristeza.

Por esa razón, la serie no dudó en despedirlo con un sentido homenaje al personaje, que lleva 15 años consecutivos como uno de los protagonistas. Además, mostró imágenes de los mejores momentos del 'Cara de pez' durante todos estos años en la serie.

PUEDES VER: Al Fondo Hay Sitio: Joel Gonzáles murió en la guerra y su familia llora su partida

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'Al fondo hay sitio' y su conmovedor adiós a Erick Elera

La serie de América TV rindió homenaje a Erick Elera en pleno programa luego de anunciarse la muerte de su personaje. En este se repasaron los mejores momentos de Joel Gonzales, quien enamoró a los televidentes durante las 13 temporadas de 'Al fondo hay sitio'.

Se emitieron imágenes de cuando todavía era un jovencito convencido de que podía conquistar a la millonaria de Las Lomas, Fernanda de las Casas (Nataniel Sánchez), así como de sus éxitos musicales, como 'El maldito Mike' y 'El Taxi churro', que volvieron a sonar y recordaron la chispa que caracterizaba al 'Cara de pez'.

En el tributo también se repasaron imágenes de su boda con Fernanda y del inicio de su romance con Macarena Montalbán (María Grazia Gamarra). El homenaje finalizó al destacar el sueño de Joel Gonzales de convertirse en padre junto a Macarena, a quien llamaría 'Leyendita'.

PUEDES VER: Querida actriz de ‘Al fondo hay sitio’ presume su romance con exchica reality y enfrentan críticas: “Bendiciones”

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Joel Gonzales muere

El jueves 9 de julio se emitió uno de los episodios más desgarradores de 'Al fondo hay sitio'. Allí, Joel Gonzales (Erick Elera) cumplía su labor de defender el Estrecho de Ormuz cuando, de repente, un dron lo atacó y acabó con su vida.

Luego, un militar llegó a la casa de los Gonzales para darles el sentido pésame y entregarles una media de Joel. Afirmó que fue lo único que pudo recuperarse de él. Tras ello, Jimmy, don Gilberto, Alessia, Olinda, Maripaz y Tito protagonizaron escenas de dolor.

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