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Paul Michael fue eliminado de ‘Esto es guerra’, pero se quedó tras pedido de sus compañeros de ambos equipos: “Voy a seguir luchando”

Paul Michael hizo que ambos equipos de 'Esto es guerra' se unieran para pedir al 'Tribunal' que no lo eliminen debido a su esfuerzo y gran desempeño en las competencias.

Los conductores Mathías Brivio y Katia Palma apoyaron el regreso de Paul Michael, resaltando su compromiso y profesionalismo en cada competencia.
Los conductores Mathías Brivio y Katia Palma apoyaron el regreso de Paul Michael, resaltando su compromiso y profesionalismo en cada competencia. | Fotos: América TV
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Una nueva gala de eliminación se vivió la noche del viernes 10 de julio en 'Esto es guerra'. Paul Michael y Kevin Díaz compitieron por quedarse en el programa. Al final, el saliente de Onelia Molina ganó la competencia. Antes de que acabara la edición, los integrantes de los combatientes y de los guerreros se dirigieron al 'Tribunal' para solicitar que le diera una nueva oportunidad al exnovio de Pamela López.

Mathías Brivio y Katia Palma, conductores de 'Esto es guerra: Desafío 14', también se sumaron al pedido a favor de Paul Michael. Finalmente, el 'Tribunal' accedió a darle una nueva oportunidad al exparticipante de 'La granja VIP Perú'. No solo a él, sino también a Raúl Carpena, quien volvió a la competencia.

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Paul Michael seguirá en 'EEG' gracias a sus compañeros

Paul Michael quedó eliminado de 'Esto es guerra' tras perder en un circuito extremo contra Kevin Díaz. Los conductores del reality le pidieron que regresara al set para que pudiera despedirse de sus seguidores. “Quiero agradecerle por todo lo que ha hecho por los combatientes. Ha estado cuatro veces en sentencia, cada vez que ha asumido este compromiso de enfrentarse a un rival lo ha hecho con todo respeto y profesionalismo. Creo que merece que lo despidamos como se debe”, expresó Mathías Brivio. “Bien jugado, lo has dado todo”, añadió Katia Palma.

Tras las palabras de los conductores de 'EEG', Paul Michael tomó la palabra. “Me siento muy agradecido con Dios por esta oportunidad, muy agradecido conmigo mismo por haber llegado hasta esta instancia. Voy a seguir mejorando, luchando. Estando o no en el programa, voy a seguir dando lo mejor de mí y aprovechar la oportunidad que me da la vida”, manifestó el cantante antes de dirigirse a Kevin Díaz.

“Quiero felicitar a Paul Michael. Como ha dicho Mathías, es el ejemplo de lo que necesitamos: gente comprometida que quiera seguir adelante y luchando por sus sueños”, comentó Kevin Díaz. “De todo corazón, creo que de todo el tiempo que tengo acá, nunca un competidor nuevo se me había acercado tanto a preguntarme cómo son los juegos. Representas lo que de verdad se necesita en el programa”, agregó Jota Benz.

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