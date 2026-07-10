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La más reciente edición de 'Magaly TV: la firme' dejó un momento que pocos esperaban. Durante la entrevista que le concedió Beto Ortiz a Magaly Medina, la conversación tomó un giro inesperado cuando el periodista evocó una etapa muy personal en la vida de la conductora: su matrimonio con César Lengua.

Lejos de esquivar el tema, la figura de ATV respondió con total sinceridad y sorprendió al recordar con afecto a su exesposo. Incluso confesó que sigue siendo una persona muy importante en su vida, una revelación que llamó la atención de los televidentes en medio de una charla en la que también abordaron el futuro de 'El valor de la verdad' y otros temas de actualidad de la farándula peruana.

Magaly Medina recuerda su matrimonio con César Lengua

La inesperada confesión de Magaly Medina surgió cuando la conductora le preguntó a Beto Ortiz si mantenía amistad con alguna de sus exparejas. El periodista respondió que sí y aseguró que no tendría inconveniente en conservar una buena relación con ellas. Acto seguido, decidió devolverle la misma pregunta a la popular 'Urraca'.

Sin dudarlo, la conductora respondió de manera afirmativa. Fue entonces cuando el exconductor de 'El valor de la verdad' mencionó a César Lengua, exesposo de la presentadora, y ella confirmó que, pese al paso de los años, aún mantienen una relación cordial. "Sí (somos amigos), pero ya no nos vemos ni hablamos como antes. Pero sigue siendo una persona importante en mi vida", expresó.

Curioso por conocer más detalles, Ortiz le preguntó si compartía actividades con él, como ir al cine. Sin embargo, la periodista fue tajante al responder que no. "Estoy casada, tengo una relación (...) prefiero, cuando estoy en pareja, salir en pareja", explicó, dejando en claro que, aunque conserva un buen recuerdo de su exesposo, mantiene límites por respeto a su actual matrimonio.

¿Quién es César Lengua, exesposo de Magaly Medina?

Tras las declaraciones de Magaly Medina sobre la importancia que César Lengua sigue teniendo en su vida, muchos recordaron la historia que la conductora contó hace algunos años acerca de su segundo matrimonio. La popular 'Urraca' reveló que mantuvo una relación sentimental con un reconocido periodista, con quien coincidió en el ámbito profesional y académico antes de iniciar su romance.

Se trata de César Lengua, quien fue su profesor en la Universidad Jaime Bausate y Meza y, posteriormente, uno de sus jefes. La conductora ha señalado que ambos desarrollaron una relación que los llevó al matrimonio y que él desempeñó un papel fundamental durante una etapa importante de su vida personal.

"Yo me caso por segunda vez, a los 26 años, con César Lengua, quien fue mi profesor en (la universidad) Jaime Bausate y Meza y uno de mis jefes. Él asume el papel de padre frente a mi hijo y eso es algo que tengo que agradecer", expresó en aquella oportunidad.